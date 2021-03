En medio del tema que tenía como protagonista a Yanina Latorre y su mediación con Beto Casella, por acusaciones cruzadas, se originó un tenso momento con Andrea Taboada que calificó el accionar de su compañera.

Las colegas mantienen desde hace un tiempo un enfrentamiento y la relación es casi nula. Sin embargo, a raíz de diversas fotos que mostraba Ángel de Brito sobre la antigua sección tuitera de Latorre, la foto marginal, el conductor sumó a Taboada quién alguna vez participó.

«Estábamos juntas en ese momento… En ese momento, éramos amigas. Eso fue con el consenso de ellas, obvio”, recordó la periodista, de los tiempos en que con su compañera de trabajo tenían buena relación.

De ahí fue el puntapié para que Taboada diera su parecer acerca del conflicto con Casella y el accionar en general de su compañera. Luego de que Latorre acotara:

“Claro, porque cuando conviene divierte, cuando no conviene, no divierte”, retrucó Yanina y que disparó una filosa respuesta de Taboada.“No, porque en ese momento éramos amigas. Y ahora no. Y no sos tan importante, ¿Sabés? Eso es lo que pasa, no sos tan importante”, le espetó mirándola a los ojos.

¿Por qué genera lo que genera?”, preguntó Angel, y Andrea no dudó en su respuesta. “Porque es mala persona. Yo creo que es mala persona, yo lo aseguro, aseguro que es mala persona”. Enfatizó Andrea ante el silencio de Yanina, que no pudo decir palabra y un tanto incomoda decidió guardar silencio.

Mirá el tenso momento