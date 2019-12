En medio de la polémica por la denuncia contra Carolina Pampita Ardohain de parte de su exniñera, Viviana Benítez, se conoció un video de 2017, proveniente de las cámaras de seguridad de la casa de la modelo y conductora, en el que se observa a ella y a Juan Pico Mónaco, su entonces pareja, discutiendo a los gritos con una de sus empleadas.

En su descargo frente a las acusaciones de Viviana, Pampita señaló que en el último tiempo sufrió robos de parte de su personal doméstico. Y este video (que publicó el periodista Lío Pecoraro en su cuenta de Twitter) da cuenta de ello, en septiembre de 2017.

En las imágenes (que cuentan con audio), Pico y Pampita le piden enfáticamente a una empleada, de nombre Gladys, que devuelva los objetos robados: pulseras, collares y anillos.

"Está robándome, que traiga todo", dice Pampita, mientras la mujer está sentada hablando por teléfono. Luego, la actual pareja de Roberto García Moritán deja la habitación y queda el ex tenista junto a la empleada. "Lo va a entregar todo, amor. Tranquila", asegura Mónaco, tratando de tranquilizar a su entonces pareja.

"Dice que traigas todo lo que yo llevé", dice la mujer al teléfono, admitiendo su culpabilidad. Entonces, Mónaco comienza a los gritos. "¡Que aparezca todo! ¿Lo vendió? ¡Las pulseras carajo, no me hagas calentar! ¡No me hinches las pelotas, Gladys!", le grita el ex tenista.

En ese momento, Pampita regresa y, ya más calmada, detalla todos los objetos que le faltan. "Sí, va a traer todo", asegura Mónaco, que luego amenaza con llamar a la Policía.