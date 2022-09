De todo habló Jennifer Lawrence en una reciente entrevista con Revista Vogue: las peripecias de la maternidad, sus dos abortos involuntarios y la penalización de la interrupción del embarazo en su país, las diferencias con parte de su familia, sobre todo su padre; fueron algunos tópicos que abordó sin pelos en la lengua. Y en ese tren cargado de actualidad, hubo otro tema que no quiso dejar pasar: la grieta que también existe en Hollywood en cuanto los salarios, que dejan a hombres de un lado y a mujeres del otro.



La estrella de Don't look Up y, sobre todo, Los juegos del hambre, reclamó enérgicamente y sin titubeos el hecho de que solo por ser una mujer, el dinero que se lleva al bolsillo es bastante menos que el que, por la misma actividad, embolsa un varón.



La crítica pasó desde lo personal a lo laboral. "No quiero menospreciar a mi familia, pero sé que muchas personas están en una posición similar con sus familias. ¿Cómo puedes criar a una hija desde el nacimiento y creer que no merece la igualdad? ¿Cómo?", preguntó la actriz, que entonces trasladó el formato a la industria, arena en la que se ha recordado las veces que ganó menos que sus colegas varones, tal es el caso de La gran estafa americana y No mires arriba, por ejemplo.



"No importa cuánto haga. ¿Todavía no me van a pagar tanto como a ese tipo, por mi vagina?", se fastidió la intérprete de 32 años nacida en Kentucky. "Te dicen que no es disparidad de género, pero tampoco saben explicar por qué", cuestionó de cara al estreno de Causeway.





LOOKS

Ya fuera para la ficción o no, Jennifer ha mostrado distintos looks desde que saltó al estrellato, aunque en lo personal y en general ha optado por su clásica melena rubia.