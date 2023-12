Paris Hilton cumplió su sueño de ser madre este año. Junto a su marido Carter Reum se convirtieron en padres de Phoenix en enero y recientemente de una niña, London, ambos por subrogación de vientre. Y para los que la criticaron pensando que no se quedaba embarazada para no deformar su cuerpo o por algún riesgo de salud, la empresaria reveló ahora que la decisión fue por el estrés postraumático que acarrea desde su adolescencia.



La socialité contó en una entrevista que tiene un miedo paralizante a los médicos a raíz de los sufrido en el internado Provo Canyon cuando tenía 16 años, donde sufrió todo tipo de abusos de sus tutoras y profesionales de la salud que ahí la trataron.



"Cuando me tienen que poner una inyección literalmente me entra un ataque de pánico y no puedo respirar. Sabía que no iba a ser saludable para mí, o para el bebé que gestara en mi interior, esos niveles de ansiedad tan altos', ha argumentado en conversación con el medio "Romper'.



Pero también se sinceró en cuanto a que por su apretadísima agenda como imagen de la cadena Hilton Hotels y sus proyectos personales como presentadora de podcast, dueña de una línea de utensillos de cocina, DJ y aspirante a estrella pop, era sencilla imposible tener tiempo para embarazarse.



"Mi calendario está fuera de control. Nunca habría encontrado el momento para hacerlo, porque literalmente no tengo tiempo libre', dijo sobre su ritmo de vida dejando en claro que gestar no era parte de su plan para lograr esa familia que añoraba y de la que ahora se muestra orgullosa y comparte en redes numerosas imágenes. Aún falta la presentación de la pequeña London, que no tardará en llegar.

TIPS

Paris quería una niña para llamarla como su ciudad favorita, London. A su hijo lo llamó Phoenix, además de por la ciudad, en referencia al Ave Fenix.