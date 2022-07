Sensación en Hollywood, a los 18 años de edad, Millie Bobby Brown consiguió otro logro al consagrarse como la artista sub 20 mejor paga. Tras firmar contrato por $10 millones de dólares para volver a protagonizar a Enola Holmes, en la segunda parte que filmará Netflix, marcará historia al recibir el salario inicial más alto para una estrella menor de 20 años según Variety.



La actriz, que tiene 3 hermanos y nació en Marbella el 19 de febrero de 2004, descubrió que tenía habilidades para la actuación cuando se mudaron a Orlando (Florida) y su padre la inscribió en una escuela de arte. Luego, un agente le sugirió a la familia que la presentara en la meca del cine. Y, después de su primer papel en Once Upon a Time in Wonderland, en 2013, comenzó una carrera imparable. Sin embargo, su salto al estrellato fue con Stranger Things, cuya cuarta entrega batió récords en la famosa plataforma, en julio pasado.



En un gran momento personal con su pareja, Jake, hijo del rockero Jon Bon Jovi, se prepara para rodar en octubre The Electric State, de Anthony y Joe Russo. Y, mientras establece tendencias como una de las jóvenes con mejor proyección en el mundo de la moda, comparte tips de belleza con sus seguidores en las redes sociales.



Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, la revista Time la incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo y es una activa militante que representa a las nuevas generaciones en la lucha por la igualdad de género. Una verdadera girl power.



Looks. Muy chic. Portadora de una cabellera que luce suelta, dorada y con flequillo, o con tirantes recogidos y accesorios; ella tiene un estilo único que la posiciona con diseños seductores gracias a las transparencias, profundos cut-outs y escotes.