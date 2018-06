Durante cuatro años no quiso hablar. Cada vez que surgía la pregunta de por qué había dejado, en pleno éxito, la obra Escenas de la vida conyugal, que hacía con Ricardo Darín, evitaba responder. Pero esta vez, en la intimidad de una entrevista con Luis Novaresio, Valeria Bertucelli dijo que ya era hora de decir la verdad. Habló puntualmente de la "maldad" y de la mentira de las que se sintió víctima.

"Me sentí muy mal, la pasé muy mal. Hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas", contó. "Fue la primera vez que sentí la maldad", agregó, contundente.

Según su relato, los problemas comenzaron pocos meses después de empezar la obra. Por decisiones artísticas y por situaciones de maltrato -que no quiso especificar- prefirió irse.

"En primer lugar, me fui de la obra por una razón artística. Sentí que se estaba desdibujando con el correr de las funciones", disparó la actriz y aseguró que la respuesta de Darín fue "confiar en un amigo". "Ricardo confiaba en un amigo suyo que es actor y que venía, tomaba notas, y nos daba una devolución. Pero yo decía: 'Él no es el director'"

Luego de tomar la decisión de dar el portazo, se reunió con el actor y él le pidió unos meses para pensar qué salir a decir a la prensa "para que no inventen pavadas". A partir de ese momento, todo fue cuesta arriba para ella. "Seguimos unos meses aunque fue muy difícil para mí", contó. Luego, explicó que la llamó Raquel Flotta, jefa de prensa, para decirle cuál era la estrategia a seguir. "Me pidió que digamos que a Darín le había salido una película y a mí también y entonces íbamos a dejar de hacer la obra", recordó.

Ante esa "táctica mediática", Bertuccelli pidió que no salieran a decir que había sido echada. "Cuando volvieron dijeron algo mucho peor, que las verdaderas razones eran que yo había tenido un romance, que me había enamorado perdidamente, que era tanto lo que me había enamorado que no había podido evitar contárselo a mi marido, que me había sacado de una oreja y llevado de gira para que me olvide", dijo ahora, furiosa, la actriz. "Todo era como una telenovela mexicana. Para mí todo eso fue siniestro", sentenció.

Sobre el final dijo que el actor era su amigo antes de hacer la obra, pero dejó de serlo. "Creo que algo que lo enaltecerá mucho sería pedir disculpas, porque después le pasó con Érica (Rivas) también. Y el momento amerita decir, tal vez, ´eran otras épocas, pero pido disculpas´", concluyó.