Fue una enorme influencia en el rock de la década del 70 y del 80. Su potente estilo dejó importantes huellas en músicos posteriores y en los oídos de millones de fanáticos en el mundo. Eddie Van Halen, junto a su hermano Alex, habían creado Van Halen, una formación que tuvo un importante paso por el hard rock llegando hasta Argentina, cosechando a muchos seguidores. Los años y un cáncer de garganta pasaron su factura. Hoy, la comunidad rockera internacional lo está llorando. A los 65 años, alejado de los escenarios desde 2015, Eddie dejó este mundo. "No puedo creer que tenga que escribir esto pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perdido su larga y ardua lucha con el cáncer esta mañana", dijo Wolfgang su hijo por Twitter.



El rockero falleció en compañía, además, de su mujer Janie y su hermano y baterista de la banda, Alex. Después de tanta pelea también con el cáncer de lengua en el año 2000, que logró superar tras un intenso tratamiento, esta vez, no pudo salir pese a su gran voluntad de superación. Los más veteranos recordarán con nostalgia aquella formación original, cuando el cuarteto protagonizó un recordado recital en febrero de 1983 en el estadio porteño de Obras Sanitarias. Para ese entonces, la agrupación ostentaba cuatro álbumes y llegó a presentar el quinto, "Driver Down" (1982), pero su mayor éxito comercial no fue producto del hard rock que cultivaba sino que lo alcanzó con la canción "Jump", lanzada como sencillo un año después de aquella visita a Buenos Aires donde incorporó sintetizadores a su sonido. Con sus solos característicos, Van Halen destronó a la música disco de las listas de popularidad a finales de la década de 1970 con el álbum debut homónimo de la agrupación y más tarde con su exitoso disco "1984". Entre los clásicos del popular y longevo grupo de hard rock también destacan "Runnin" with the Devil", "Ain't Talkin", "Bout Love" y el solo de guitarra de "Eruption".