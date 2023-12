Fue inaugurada en el marco de la celebración por el natalicio del escritor y humorista Roberto “El Negro” Fontanarrosa (1944), que el 26 de noviembre habría cumplido 79 años.

En diálogo con el Noticiero de la Gente, Daniel Griffa expresó: “No me esperaba esta noticia. No lo comparto, no lo entiendo, pero sabía que podía pasar”.

“Este mural se pensó en base a homenajear al personaje de nuestra cultura. No tiene nada que ver con el fútbol. No soy hincha de ningún equipo”, sumó.

“Volver a pintar en el mismo lugar, es complicado. Porque genera miedo que pueda suceder algo más, como el ataque al estacionamiento donde está el mural”, agregó.

“Es la minoría el que hace todo esto, y esperemos que estas cosas no nos limite”, cerró.

Cabe destacar, que el homenaje forma parte del proyecto Pintando Ando, que busca realzar personajes trascendentes de la cultura argentina.