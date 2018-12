La unión hace la fuerza, dicen; y en materia de cine, parece que estarán en lo cierto. Con la unión de las famosas empresas Disney, Lucas Film y Marvel está asegurado que la pantalla grande tirará manteca al techo en 2019, para cuando ya se anuncian importantes títulos, que ya generan enorme expectativa. Y la ansiedad, la curiosidad y las ganas de que lleguen pronto a las carteleras tienen mucho que ver con que se trata de películas que tienen sus antecedentes, ya bien conocidos por distintas generaciones. Sin dudas entre los debuts más esperados están El Rey León y Dumbo, en versión live-action y de la factoría Disney, que también sacará la cuarta de Toy Story y la segunda de Frozen. En frente de batalla, que cuenta con un poderoso ejército detrás, también están el noveno capítulo de Star Wars y Capitana Marvel, con buena cantidad de fanáticos esperándolas.



En principio, el nuevo año abrirá con Ralph el demoledor, que verá la luz el 3 de enero también en San Juan, y de ahí en más, sigue un importante batallón de estrenos que anticipan que el cine volverá a ser uno de los entretenimientos más convocantes en el año que se avecina.

Aladdin (Disney)

Estreno: Mayo. Otra adaptación de acción real de un clásico de Disney, ahora en HD y 3D. Protagonizada por Will Smith como el Genio, con nuevas canciones y personajes a cargo de Nasim Pedrad y Billy Magnussen. De Guy Ritchie.





Dumbo (Disney)

Estreno: Abril. El primer live-action de Disney -remake de la peli animada de 1941- cuenta con dirección del genial Tim Burton (El Hogar de Miss Peregrine para niños particulares, etc) y actuaciones de Danny DeVito, Colin Farrell y Michael Keaton.

Frozen 2 (Disney)

Estreno: Noviembre. Otra de las franquicias más exitosas de la compañía, dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck. A seis años del debut, y cuando aún suena Let it go, las taquilleras Elsa y Ana vuelven a protagonizar otra historia en Arendelle.

El regreso de Mary Poppins (Disney)

Estreno: Enero. Emily Blunt en el papel que hace medio siglo interpretó Julie Andews junto a Dick van Dyke. La niñera ayudará a la nueva generación de los Banks a recuperar la alegría. Con Meryl Streep y Angela Lansbury. De Rob Marshall.

El Rey León (Disney)

Estreno: Julio. Remake del clásico de 1994 que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Dirigida por Jon Favreau (El libro de la selva, etc), también está hecha en formato live-action, que combina imágenes reales con tecnología CGI.

WiFi Ralph (Disney)

Primer estreno de la tanda, el 3 de enero. 6 años después, Ralph deja la galería de videojuegos y entra en el mundo de Internet con Vanellope, en busca de un repuesto para salvar su videojuego. De Rich Moore y Phil Johnston (Ralph y Zootopia)







Toy Story 4 (Disney/Pixar)

Estreno: Junio. Nueve años después, Woody se dedica a cuidar a Bonnie, pero todo se complica cuando el niño trae a Forky, un nuevo juguete que no se considera tal y rompe toda la armonía. Nuevos personajes y dirección de Josh Cooley.

** Otros estrenos

De la gran liga cinematográfica, también verán la luz este año Glass, de Night Shyamalan, distribuida por Buena Vista International y con Bruce Willis, Samuel L. Jackson y James McAvoy. Avengers: Endgame, de Marvel Studios, es otra esperadísima que estrenará en abril; lo mismo que Artemis Fowl: el mundo subterráneo, de Disney, para agosto. Pero sin dudas, entre las que más expectativa generan están Capitana Marvel y Star Wars 9.

Capitana Marvel



Con estreno en marzo, Capitana Marvel se centra en Carol Danvers, que se convierte en uno de los superhéroes más poderosos de la Tierra (¿rival de Mujer maravilla, de DC?) cuando queda atrapada en el medio de una guerra entre los razas alienígenas. Dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, tiene en su elenco a Brie Larson, Jude Law y Samuel L. Jackson. Y en diciembre será el turno de Star Wars: Episodio IX, de LucasFilm, que por ahora se anuncia como el cierre de la saga de Skywalker. Dirigida por JJ Abrams, tendrá a la princesa Leia digital, con imágenes inéditas.





Star Wars IX

>> Más para ver



Entre otros tantos títulos de diferentes productoras, también llegarán a la pantalla grande este año:



Enero: Cómo entrenar a tu Dragón 3, Spiderman, un nuevo universo y Dragon Ball Super: Broly

Febrero: La Gran aventura LEGO 2 y El príncipe encantador (Charming)

Marzo: El parque mágico

Mayo: Detective Pikachu

Junio: Animal Crackers

Julio: La Vida Secreta de tus Mascotas 2

Agosto: Angry Birds

Septiembre: Playmobil, la película

Noviembre: Sonic the Hedgehoc