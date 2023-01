El sábado 21 de enero comenzará el ciclo Conciertos de verano en el Anfiteatro del Auditorio Juan Victoria, que dirige Rolando García Gómez. Y el show encargado de correr el imaginario telón para que el público que se de cita allí (con entrada libre y gratuita) comience a disfrutar es Evocación, que tiene como "armador' y protagonista a Ricardo Greguar. "Es un espectáculo donde recordamos a distintos ídolos de otrora, caso de Palito Ortega, Sandro, Leo Dan, Estela Raval, Violeta Rivas... Cantantes que han sido los máximos exponentes de la música moderna de aquel entonces, que han marcado con su estilo e innovación musical los "60 y "70. Lo he titulado Evocación precisamente porque se trata de recordar a esos ídolos, muchos de los cuales siguen en vigencia, transitando distintos escenarios del país y el exterior', comentó a DIARIO DE CUYO Greguar, que armó un buen seleccionado de músicos y cantantes locales con ese fin.



Luis Sosa (hará canciones de Leo Dan y Ángeles Negros), Rolando Ferreyra (Sandro y Palito Ortega), Adriana Miranda (Estela Raval y Violeta Rivas), Ale Ontiveros (Camilo Sesto) y Los Iracundos por siempre llevarán adelante esta propuesta, que tuvo su debut con un formato similar y éxito rotundo el año pasado en el mismo espacio; y que este verano -aggiornada- decidieron volver a subir a escena, para inaugurar este ciclo.



"La música que estos artistas han hecho caló muy profundo en aquella generación, pero también ha ido quedando en las nuevas generaciones, porque a mí me sorprende cómo, cuando actuamos con Iracundos por ejemplo, la gente joven se prende con los temas, los canta con nosotros... Es cierto que mayormente le gustan más a a la gente que vivió esa época, pero hay muchos jóvenes que la siguen. Por eso también la idea de hacer este show. Propuse la idea a un grupo de cantantes amigos, se prendieron y empezamos a armar y a ensayar. Ahora estamos trabajando en esto, creo que va a andar muy bien. Hemos sumado a un chico que hace canciones de Camilo Sesto, un cantante muy bueno, como para ir agregando otro ingrediente más. Es Alejandro Ontiveros, era primera voz de Los Guaraníes, vivía en Córdoba y está de vuelta en San Juan. Cuando le comenté la idea también se prendió ahí nomás, así que quedó concretada su incorporación', se explayó el experimentado músico.



Con cada ensayo el elenco va acomodando las piezas. Por ejemplo, comentaron, cada músico que salga a escena, al final de su presentación, hará la introducción del artista que le sigue. Todos contarán con la misma banda musical sobre el escenario, que cambiará solo para el número final, que es el de Iracundos por siempre. Y además habrá una yapa, "el broche de oro', con todos los cantantes y músicos en escena.



"Me pareció bueno hacerlo porque la gente que vivió esa época a veces no tiene lugar donde escuchar esta música. Cuando a uno le quedó una canción guardada en el corazón, de cuando tenía 20, 25 o 30 años, por ahí tiene ansias de volver a escucharla un poquito, de cantarla por qué no y revivir esa época. Cuando yo estoy tocando esas canciones es como si mi mente retrocediera hasta ese entonces... Me veo en los escenarios que recorrí en aquel momento... Y la gente quizás se ve en el lugar donde escuchó esa canción, con la que quizás conoció un amor... Es una sensación muy muy linda y hay gente a la que le gusta revivir eso; entonces por qué no darle esa oportunidad', se explayó Greguar, para quien vale la pena traer a la memoria "recuerdos bonitos', que muchas veces vienen asociados a alguna canción.



"Cuando la experiencia ha sido triste, mejor dejarla; pero cuando han sido cosas bonitas, muy importantes, es lindo recordar. Yo recuerdo con mucha nostalgia, como algo muy bonito, los comienzos de mi carrera musical, donde nos juntábamos en la plaza de mi barrio, en Trinidad donde nací y me crié. Los domingos dábamos la clásica vuelta al perro, porque en el centro de la plaza había un parlante, una bocina que colocaba música. Sonaban Elvis Presley, Paul Anka, la nueva ola nacional y ahí empecé a tocar algo de guitarra con los amigos, algunos cantaban o bailaban... Es revivir esa época que a mí me produce una sensación muy linda, son recuerdos imborrables. Y hay gente que lo vive de la misma manera, porque son recuerdos lindos, de una etapa tan bonita del ser humano, sin tanta preocupación ni exigencias. Es volver a vivir eso', relató el maestro, un ícono en el ruedo musical de la provincia. "De la misma forma, me ha pasado de tocar con Iracundos y hay gente que se arrima a contarnos cosas que vivió con esa música y a veces hasta se ponen a llorar... Y la verdad es que me emocionan a mí también, porque es muy fuerte. ¿Quién no quiere volver a ese entonces, a escuchar esas canciones tan bonitas que quizás bailó o le dedicó a alguien?', continuó en la misma línea, no sin antes aclarar que no se trata de competir con la música y los hacedores de hoy, porque claramente hay espacio para todos.

Ale Ontiveros, ensayando con Greguar y Orlando Gil Tejada.

"Hay mucha música actual muy buena que está haciendo la juventud y está bárbaro. Nosotros lo que pretendemos es darle esto a la gente que quiere escuchar esta música. Y tal vez ni siquiera sea por los recuerdos, porque por ahí hay gente que se salta eso y se enfoca más en la linda energía que hay. Muchas veces nos elogian por la buena energía que ponemos y que transmitimos; y qué bueno que lo podamos lograr y que la gente lo comparta', ahondó Greguar, que con sus colegas -'es todo un equipo el que está trabajando', subrayó- ha armado un buen "setlist'.



"Hay canciones lentas, muy bonitas, románticas; pero tratamos de darle más ánimo que otra cosa, así que hay muchas movidas y rematamos con el ánimo pum para arriba', concluyó, a modo de adelanto de lo que los espectadores -y también ellos- disfrutarán el sábado próximo.



EL DATO

Música de Verano en el Anfiteatro. Debut, sábado 21 de enero, 21.30 hs, con Evocación. Continuará, siempre con entrada libre, todos los sábados hasta el inicio de la Fiesta del Sol, con Voces de mujeres Sanjuaninas, Jazz y Tango. El 11 de febrero habrá un festival de rock.