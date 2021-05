No es la primera vez que Vero Lozano es abierta sobre sus opiniones políticas. La conductora siempre fue muy honesta con sus orientaciones y en más de una ocasión no dudó al momento de apoyar a un gobierno o criticar a otro. En esta ocasión, disparó contra Estela Regidor, una legisladora de la UCR acusada de exigirle a sus asesores que le paguen la mitad de su sueldo a ella.

"¡Mirala vos a la provida! #Soret...", escribió Lozano en su cuenta de Twitter, compartiendo la noticia de la denuncia contra Regidor. Minutos más tarde, publicó también un video de la diputada en el debate por la legalización del aborto en 2018, donde no tuvo mejor idea que comparar a las mujeres embarazadas con perras, con el fin de defender la prohibición de la práctica. "Dicen los perritos que Estelita les comía la mitad de la ración #provida #soret...", agregó la conductora.

Regidor, que es diputada nacional por Corrientes de la UCR, fue denunciada esta semana por quedarse con la mitad del salario de sus asesores. En un audio que se difundió esta mañana, se escucha a la legisladora decir: "Tu recibo en mano dice 80; bueno, 40 te quedan y 40 pones en mi ahorro. Van a cobrar 40 mil pesos cada uno de ustedes; yo sé que vos me dirás que tu familia, y yo también tengo familia, también he dejado de ganar, he dejado de ahorrar”.

“Vos tenes que tener un sobre de cada uno, entonces cuando ellos te dan haces el recuento, pones el nombre y cerras el sobre, y yo te voy a decir cada mes a quién le vas a entregar. Vos te encargas de ellos, yo me encargo de lo que es mío. Lo mío es mío", agrega.

Rápidamente Regidor emitió esta mañana un comunicado en el que alega que los audios fueron editados. Sin embargo, en el mismo mensaje aclara que pedirá licencia a su banca y que se presentará ante la Justica para que investigue estos hechos.

"Los audios fueron editados con la manifiesta intención de perjudicarme. Quiero aclarar que de ninguna manera mi intención, en aquella conversación con mi equipo de asesores, fue solicitar dinero de sus salarios para mi persona. La intención, que quedó clara en la larga conversación que fue malintencionadamente editada, fue pedir que colaboren con otras personas, como ayudo yo con parte de mi dieta a personas con situación social vulnerable", explicó.

"El pedido de licencia tiene como objetivo no comprometer al bloque de diputados de la UCR y a mis pares de las otras fuerzas políticas. Yo soy una persona honesta que puede demostrar perfectamente su patrimonio. Esto se puede observar en mis declaraciones juradas, que dejan constancia fehaciente de que mi patrimonio no ha variado desde que ingresé a la función pública. Tengo además una fuerte fe y el compromiso con los más necesitados siempre ha sido para mí un eje rector en mi vida", concluyó.