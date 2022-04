Después de un tiempo prolongado, y luego del accidente fatal que tuvo en una aerosilla en Aspen, donde cayó desde 7 metros de altura, Verónica Lozano mostró este martes en Cortá por Lozano por primera vez que volvió a pararse con ambos pies, y con ayuda de un andador. “Hoy volví al Cemic, me hicieron las placas y me pude parar, y di unos pasitos con el andador”, confesó la conductora, quien se animó a mostrarle a su staff de panelistas, cómo avanzó su recuperación.

“¡Estoy recontenta! Es raro. Me duelen mucho los pies abajo. Como todo eso está hecho a nuevo, siento en los talones como puntaditas y estoy muy emocionada”, aseguró. Luego, agradeció por todo el apoyo que tuvo en estos últimos meses: “Les agradezco porque me han apoyado todo el tiempo, han sido muy amorosos. Me ha llegado todos los rezos y el amor. Quiero hacer hincapié en esto y no es que soy ejemplo de nada. Yo la saqué barata, pero hay gente que está en una situación de discapacidad que está muchísimo peor que yo. Me estoy parando, tengo posibilidades de progresar, pero hay algunas personas que no”.

“Lo que uno se propone, bien orientada y con la medicina a favor, la buena voluntad y el amor, se puede lograr un montón de cosas. Y el ánimo, sobre todo”, expresó. “Pasaron diez semanas desde que me operé y antes hice mucha rehabilitación, mucha gimnasia y mucha garra. Eso me ha ayudado. No es que salgo caminando. Doy pasitos, tranquila y de a poco”, contó Lozano.

En febrero de este año, Verónica Lozano cayó desde una aerosilla a siete metros de altura en un centro de esquí de Aspen, Estados Unidos. Luego de someterse a una compleja cirugía de talones, inició un cronograma de recuperación de un mínimo de diez semanas. La conductora afrontó la situación con actitud positiva y mantuvo la fuerza de voluntad como bandera.

Lozano sufrió la fractura de ambos tobillos, y a los pocos días fue operada en Colorado. De vuelta en Buenos Aires, empezó la rehabilitación, primero con las botas ortópedicas, luego con vendaje y finalmente después de que le sacaran los puntos pudo volver a usar zapatillas, aunque siempre sin hacer fuerza de apoyo. “Paciencia, alegría, gratitud, amor”, fueron las cuatro palabras con las que describió sus sentimientos al ver cómo estaban sanando sus pies a lo largo de este último tiempo.

“Fue horrible, un accidente muy espantoso y estoy vida de milagro. El proceso es largo, pero yo le pongo humor y alegría”, confesó. “Era una silla séxtuple (para seis personas) donde íbamos tres personas: mi instructora, Analía Franchín y yo. Ni bien uno pone la cola en la silla, los bastones se traban, pero falló, entonces en ese momento aviso a quien estaba a cargo para que paren la silla, la gente empieza a gritar y nunca se detuvo”, contó Vero entre lágrimas en su programa semanas atrás.

“Fue una secuencia de terror horrible. Nunca me llegó a bajar la barra. Cuando voy a sentarme, levanto el culito para saltar el bastón, pero estaba trabado y quedé colgada. La aerosilla empieza a avanzar y yo quedo agarrada de uno de los fierros de la silla con la mano derecha y del otro lado de agarraba Analía Franchín, y la instructora me agarraba del casco”, relató. Y cerró: “Sentía que me estaba por morir realmente, veía y escuchaba todo; Anita gritaba y la instrutora me decía: ‘Aguantá’. Siento que la virgen me protegió porque estaba en manos de Dios. Gracias a Dios, tengo perseverancia y entrenamiento, sino no sé qué hubiera pasado”.