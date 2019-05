La postura de Verónica Llinás con respecto al aborto siempre estuvo clara. De hecho, el uso del pañuelo verde para apoyar la campaña por la legalización llegó a enfrentarla con Antonio Gasalla, cuando el humorista le pidió que se saque "el trapito verde". Sin embargo, este fin de semana la actriz explicó su posición al ser cuestionada por una seguidora en Twitter.

"Me encantabas como persona y humorista sos genial pero dejaré de seguirte no comparto de ser abortista yo elijo la vida", escribió la mujer y Llinás se vio obligada a explicitar las razones por las cuales piensa distinto. Así, escribió: "Yo también elijo la vida. La diferencia entre vos y yo es que tenemos distintas prioridades. El mundo ideal no existe, a veces hay que elegir entre lo menos peor. Cuando una mujer muere en un aborto clandestino se PIERDEN LAS DOS VIDAS".

Y en un hilo que se extendió a través de varios tuits, continuó exponiendo sus argumentos: "No salvaste ninguna, elegiste matar a las dos. El aborto no se va a dejar de hacer porque a vos te parezca mal, ni porque esté prohibido, pues de hecho, es lo que está pasando, se aborta, y mucho. Lo van a seguir haciendo (negocio sucio de muchos) y van a seguir muriendo mujeres, dejando familias destrozadas, chicos sin madres, padres solos, gente desgarrada. Esas son las vidas que yo priorizo, porque son seres vivos que ya tienen conciencia, recuerdos, lazos afectivos, forman parte de nuestro entramado social. Tienen personalidad e identidad".

Los mensajes recolectaron miles de "me gusta" y cientos de respuestas. Para finalizar, Llinás le pidió a su exseguidora que reflexione: "No me interesa que me sigas, eso es lo que menos me preocupa, solo espero que puedas, al menos, por un instante, pensar en lo que te digo. Buena vida".

