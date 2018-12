Siempre mantuvo una posición a favor del feminismo y de la defensa de los derechos de la mujer, como por ejemplo en ocasión de la discusión en el Congreso sobre la despenalización del aborto.

Por eso, no sorprendió que Verónica Lozano se mostrara indignada con Rodrigo Eguillor, el hijo de la fiscal acusado de abuso sexual, en diálogo con la hermana de la víctima.

"La denuncia la había hecho tu hermana, ustedes están cursando un proceso judicial, y tienen que llegar los medios de comunicación ayer. Él igual va con todo, fue contra nuestra productora. Nosotros sabés qué, nos chupa la con…, así te lo digo. Perdónenme, si me tienen que sancionar, porque no voy a decir un huevo, tengo una así, porque no podemos tolerar más estos tipos que son la mier… misma", explotó la conductora de Cortá por Lozano, el ciclo que conduce por la pantalla de Telefe.

"No podemos tolerar más Eguillor, como te llames, ¿entendés?, no podemos tolerar más. Nos matan, nos asesinan, nos prenden fuego. ¿Porque me invitaste a comer un pancho tengo que tener sexo con vos? No, mi amor, no quiero, no me gustás. Y lo peor es que hay muchas chicas que le ponen 'potro, violame', estamos todos locos, ¿entendés?, es una locura", continuó.

Vero Lozano se sacó contra Rodrigo Eguillor. �� pic.twitter.com/6oUFB7hfZk — ElCanciller.com (@elcancillercom) 4 de diciembre de 2018

"Yo estoy indignada, y hay muchos varones, hoy hablaba con los chicos, y me decían 'a nosotros no nos representa', ¡¡¡a Dios gracias!!! Tiene otras causas por grooming, robo en un country, ¿qué tiene que pasar, tiene que pasar esto?", sentenció.

"Este es el descargo de este estúpido ayer, en relación a todo lo que se venía hablando en redes. Habla de un modo horrible, como indignante, asqueroso, aberrante, que dan ganas de hacer lo que dijo Patricia Bullrich, que podemos portar un arma, es muy desagradable", continuó con su descargo luego de ver nuevamente las imágenes del joven dando su versión de los hechos.

"Y ella me jedeaba, como bueno, si yo te hablo por Instagram, y entro en un juego de a dos, de igualdad, de seducción, eso quiere decir que tengo que acceder carnalmente. Loco, tiene que explotar todo, es así, lamentablemente. Porque si no, nos siguen matando, nos siguen prendiendo fuego, nos siguen denigrando", concluyó.

Fuente: Infobae