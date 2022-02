La semana pasada Dieguito Fernando cumplió 9 años y Verónica Ojeda celebró la ocasión con una fiesta que incluyó un homenaje a Diego Maradona. Sin embargo, el festejo no quedó exento del drama y hoy por la tarde Gianinna Maradona disparó contra la madre de su hermano menor.

Con la captura de una conversación que mantuvo con Mario Baudry, actual novio de Ojeda, Gianinna dejó en claro que las cosas entre ellas estaban mal. Al parecer, primero intentó contactarse con la expareja de su papá sin éxito y se dio cuenta de que la tenía bloqueada en WhatsApp.

“Hola Verónica. Cómo estás? Quiero llamar a mi hermano y llamo pero no me puedo comunicar”, decía el mensaje que nunca obtuvo respuesta, ni siquiera le llegó a la destinataria. Al ver que no le respondía, y suponer que la habían bloqueado, Gianinna se contactó con Baudry: “Hola buenas tardes, disculpame que te escriba a vos pero me di cuenta de que tu novia me tiene bloqueada. Lejos de querer hablar o saber de ella, quiero hablar con mi hermano por su cumpleaños. ¿Podrías facilitarme el contacto? Te agradezco desde ya”.

Como prueba de sus buenas intenciones, Gianinna incluyó las capturas de las llamadas que le hizo a su hermano menor, que nunca fueron contestadas. “Siempre vas a ser lo que hacés, más que lo que decís”, escribió en sus historias de Instagram junto a los chats.

Más tarde, volvió a compartir un descargo dirigido a Ojeda: “Yo no tengo nada que esconder. Sabes quién soy y eso te jodió desde el minuto cero que me conociste. Yo no voy a decir quién sos vos, ni siquiera te tengo bronca. Nada. No quiero quedar bien con nadie. Me da igual. Hace 32 años que hablan pelotudeces de mi, pero ahora tengo un hijo de 13 años”.

Qué dijo Verónica Ojeda sobre su enfrentamiento con Gianinna Maradona

Al ser consultada por la situación en diálogo con Intrusos (América), Verónica Ojeda reveló que efectivamente tenía bloqueada a las hijas mayores de Diego y las amenazó con no permitirles ver a su hermano: “Decile de mi parte que nunca más va a ver a Dieguito”.

“El amor es todo los días, no es solo en los cumpleaños”, agregó indignada por el posteo de Gianinna. Y volvió a insistir: “Nunca más van a volver a ver a Dieguito, de ellas no necesita nada”.