El jueves próximo, el Coro Universitario de la FFHA de la UNSJ, junto a destacados artistas invitados, llevará adelante un concierto especial, en el marco del mes de la Virgen María y de la Palabra de Dios. Dirigido por el Mº Jorge Romero, junto a la orquesta de cuerdas Las Solistas de Los Andes, comandada por la Mª Indira Johana González Oliva; las cantantes solistas María Julia Sánchez, Silvia Pérez Palacios y Milagros García; y con Daniela Montaño al piano, presentará "María, Amor supremo de Madre". Se trata de un espectáculo solidario, donde abordarán distintas versiones cantadas del Ave María, de diversos autores y de distintas épocas.



"Hay como antecedente un concierto que hizo hace muchos años el Maestro Petracchini, donde reunió distintos Ave María. La idea fue reflotar eso y darle un perfil solidario si se quiere, porque todo lo recaudado será para el grupo católico Centro Genesaret", comentó a DIARIO DE CUYO Carlos Cruz, en referencia a este grupo dependiente del movimiento Camino de Emaús, integrado por voluntarios católicos, que desde 2018 trabaja gratuitamente en la reinserción social y laboral de personas que salen de la cárcel.



En cuanto al espectáculo en sí, el público podrá escuchar y comparar también el Ave María de Marcelo Valva (1958, Argentina), el de Franz Schubert (1797-1828, Austria), el de Sergei Rachmaninoff (1873-1943, Rusia), O Salutaris Hostia, de Ériks Esenvalds (1977, Letonia); el de Bach (1685-1750, Alemania) y Charles Gounod (1818-1893, Francia), "una composición de la melodía, sobre el texto en latín Avemaría publicado originalmente en 1853 en francés con la Méditation sur le Premier Prélude de Piano (con una pequeña variación, de J.S. Bach) que en 1859 pasa a latín y adquiere mayor popularidad"; el de Anton Bruckner (1824-1896, Austria), el de Franz Biebl (1906-2001, Alemania); y el de Michal Lorenc (1955, Polonia).



"Hay versiones de coro solo, habrá tres con las solistas, algunas a capella y otras con orquesta de cuerdas; y también versiones con piano, las más tradicionales. Algunas las recuperamos de las que hizo el Maestro Petracchini, otras son nuevas, porque como sabrán hay miles de versiones de Ave María. Todas tienen el mismo texto base, la gran mayoría son en latín, y lo que cambia es la música; entonces es mostrar un poco lo que el Ave María despertó en cada autor en su época para lograr esas genialidades, porque hay versiones que son realmente preciosas", opinó Cruz.



Además, los artistas interpretarán dos números corales del Oratorio El Mesías de Händel (compuesto en 1741): el N¦: 4 And the Glory of the Lord shall be revealed; y el N¦ 44, Hallelujah!. También sonará Hosanna, tema del film Rey de reyes, de Miklos Rozsa; y un fragmento del IV Movimiento de la Sinfonía N¦ 9 de Beethoven, donde el compositor "utiliza partes de la Oda a la Alegría (versión definitiva de 1808) de Friedrich Schiller; y en la que parte del texto es añadido por el propio Beethoven por motivos de ritmo o necesidad musical en el poema", detallaron.



"Es música que tiene que ver con este contexto y que al ser muy potentes, también son ideales para mostrar la propia potencia del Coro. Son obras populares, muy bonitas, conocidas por la gente, que seguro disfrutarán", agregó el vocero de la agrupación.



DATO

"María, amor supremo de Madre". El concierto será el jueves 8 de septiembre, a las 21.30 hs en el Auditorio Juan Victoria. Entrada general: bono solidario de $500.