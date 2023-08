Subidos a una estanciera, los músicos Marcelino Azaguate y Fabián Navarro van por la ruta visitando aquellos lugares donde la cuyanía está viva por sus sonidos, sus costumbres, sus voces, su poesía, sus aromas, sus comidas, sus vinos, por los encuentros y juntadas nocturnas; en el patio de una casa o en lo más inhóspito de un cerro precordillerano. Así inicia el tráiler de adelanto del documental "Pulsando la vida", dirigida por Laura Piastrellini y coproducida por Ciro Novelli y el propio Azaguate. El film se estrenará hoy por la pantalla del Cine Gaumont de Buenos Aires y circulará en todos los espacios INCAA del país, incluyendo a la sala del Cine Teatro Municipal de San Juan el próximo 31 de agosto. El material cuenta con las participaciones de intérpretes, autores, investigadores, escritores y cantores de las tres provincias, entre los cuales están Guillermo Gokú Illanes, Natalia Quiroga (hija de Saúl Quiroga), Abelino Cantos y Ernesto Villavicencio. Además, serán parte de esta narrativa Juan Falú, Raly Barrionuevo, Fernando Barrientos, Luciana Jury (sobrina de Leonardo Favio), Julio Paz (Dúo Coplanacu), Melisa Budini, Anabel Molina, Ángel Cataldo, Octavio "Pepe" Sánchez, Leopoldo Martí, Peteco Carabajal, Algarroba.com y el Trébol Mercedino, entre una gran nómina de artistas. Planteada como una "road movie", la película indaga sobre las raíces y el estado actual de la cultura con los testimonios de dichos referentes y que aporta a la reflexión sobre el lugar que ocupa la música cuyana en la cultura popular.

En comunicación con DIARIO DE CUYO, la realizadora mendocina habló sobre la búsqueda de respuestas que hacen los protagonistas en este viaje existencial: "Nos llamó la atención la mirada no sólo de los músicos cuyanos sino también de los que están fuera de Cuyo. Las tonadas fueron importantes en otras regiones del país y reunimos tanto voces académicas y voces populares", dijo la directora. Cuando a cada artista le preguntan qué es "la cuyanía", Laura se llevó una emotiva impresión en las entrevistas: "Muchos se largaban a llorar y respondían la 'cuyanía es todo, es parte de uno'. Eso es valorable, porque nos da un lugar de identidad, que nos representa y nos une. Nos hace parte de un universo común. Por más globalización y reguetón que la industria y los medios nos metan todos los días en la cabeza, este sentimiento de pertenencia hará que sea muy difícil que la cuyanía se apague".

En uno de los segmentos del largometraje, la cámara de Laura llegó a la casa de Gokú (ubicada en Pocito) y tomó testimonio de Abelino, Ernesto y Natalia. Ese encuentro fue grabado en marzo de 2021 y el propio Abelino lo recordó como "una movida maravillosa". "Lo vivimos como un cogollo al alma. Jóvenes con recursos modestos y mucho esfuerzo hicieron la película con el corazón. Así se hace la tonada cuyana. La tonada jamás ha generado dinero, sino que ha quedado siempre en el ladrillo de adobe, en el arado, en las familias humildes. Este documental refleja esta realidad", remarcó el tonadero. Por su parte, Gokú -el anfitrión que ya conocía a Laura por haber participado en "Compadres: La vida y obra de Armando Tejada Gómez" (2012)- manifestó que "es un aporte más para la difusión de nuestro acervo cultural y que nos ayudará a contar con una mirada diversa. Coincidir con el pensamiento de otros músicos argentinos, es para celebrarlo. Es una gesta de nuestra cosmovisión de vida del sentir cuyano".

La descendiente de Saúl Quiroga dijo que "usar el lenguaje audiovisual y transmedia ayudará a llegar a los jóvenes. Mi papá tenía una sensibilidad especial y un gran vínculo con grandes guitarreros, contemporáneo del Dúo Alfonso y Zavala, de Eduardo Palorma y de Los Trovadores de Cuyo. Todos ellos necesitaban del encuentro presencial, de la guitarreada. Es ahí donde realmente surgía el folklore en el sentido más puro que quedaba en el pueblo. Será muy bueno transmitir eso porque es nuestro patrimonio cultural. Ojalá pueda llegar a muchas escuelas", contó la artista plástica. El hijo de Ernesto Villavicencio espera con ansias el estreno en la provincia de la película: "Si no me equivoco, es la primera vez que la tonada cuyana estará en un cine y nos entusiasma. Lamentablemente, nuestra música está postergada. Ya no alcanza con el cassette o el disco compacto, o cantar en la radio. Hay que hacer videos, estar en Youtube, crear contenidos. Obviamente, nos vemos avasallados por todo lo nuevo, pero si pueden los chicos del trap, nosotros también podemos hacerlo en esta nueva era de la tecnología".

La película es financiada en gran parte con recursos del INCAA. El documental pertenece a un proyecto transmedia que hace años viene desarrollando Piastrellini y se reproduce en diferentes formatos: podcasts, fotografías, videoclips y entrevistas. Estos contenidos pueden verse en el canal Pulsando la vida, en Youtube y redes sociales.

Debut audiovisual

Pulsando la vida. Estrena hoy en Cine Gaumont y en la señal Cine.ar TV. Desde mañana, estará en Cine.ar Play. También será exhibido en la Red de Espacios INCAA. El 31 de agosto se proyectará en el Cine Teatro Municipal de San Juan.