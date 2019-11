Vicky Xipolitakis compartió su nueva compra en su cuenta de Instagram: un cuadro de ella sosteniendo a su hijo Salvador. Lo particular de la obra es que está hecha en papel de oro: “¡Mi obra de arte, Salvador Uriel, hecha arte! Y así enmarqué esta tremenda pintura realizada con papel de oro 14K de @montanaroartist”, explicó la modelo en la descripción de la foto.

Algunos de sus seguidores dejaron sus opiniones en la sección de comentarios: “Qué hermosura”, “Qué buen cuadro”, “Qué bello el cuadro! Bendiciones”, “Che Vicky, ¿cuál es tu dirección? Es para un TP”, “Bonita”, “¿No decís que no te alcanza la plata?”, “Genia, te admiro mucho”, “Hermosa, Vicky”, “Que la vida te dé todo lo que soñás y te merecés. Irradiás luz. Sos una loca, ¡pero una loca linda! Te amo”, “Qué hermosa”, “Bellísima”, “Una princesa”, “Qué hermoso tu hijo, Dios te bendiga y la pintura una belleza”, “Y dice que con 25 mil por mes no le alcanza para la vida que Salvador lleva…”, “Qué hermoso cuadro Vicky”.

Vicky Xipolitakis está en medio de una batalla legal con su ex y padre de su hijo, Javier Naselli. Lo denunció por violencia de género y le reclama la cuota alimentaria de Salvador: “Este es el futuro de Salvador. El padre trata de no pasarle nada. 25 mil pesos mensuales para el estilo de vida que lleva Salvador no son absolutamente nada. Mi papá se está haciendo cargo de todo”, dijo la modelo.

“Yo me estoy haciendo cargo de la obra social, de la luz, del gas, de la niñera… Lo único que quiero es que se haga justicia. Él no quiere pagar nada. Por sus caballos paga más de 20 mil dólares y al nene no quiere pagarle 20 mil pesos. Es una vergüenza”, expresó Vicky Xipolitakis a la salida de Tribunales.