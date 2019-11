Este es el futuro de mi hijo, y hay un montón de cosas que no voy a dejar pasar", manifestó Vicky Xipolitakis en conversación directa con Intrusos.

Minutos antes, el abogado Fernando Burlando -quien representaba a la modelo en la causa por lesiones y maltratos que le inició a su ex pareja, el empresario Javier Naselli, de quien se encuentra realizando los trámites de divorcio- anunció a los medios que dejó de representar a la griega, antes de la audiencia que tendrá en Estados Unidos.

"Era difícil hacerle entender algunas cosas", mencionaba el abogado en un móvil con el programa de espectáculos cuando Xipolitakis decidió hablar por ella misma. Llamó al programa y pidió dar su verdad: desmintiendo a Burlando, quien dijo que fue decisión suya dejar de representarla en la causa.

"Fer, sabés que te adoro y nunca me voy a pelear con vos pero humanamente me desilusionaste. Nunca te voy a dejar mal parado porque como abogado sos buenísimo, pero yo prioricé una amistad antes que el trabajo", sostuvo Xipolitakis quien consideró que decidió irse porque "estoy buscando otras cosas".

Refiriéndose a ella en tercera persona afirmó que hay "una madre que está necesitada hace tres meses y que no ve ni un peso. Provisoriamente, el padre tendría que estar pagando 25 mil pesos vergonzosos, hasta el día de hoy no fueron cobrados". Información que Burlando corrigió: "50 mil". Recordemos que Victoria es madre de Salvador Uriel, hijo que tuvo con Naselli.

"Decime qué es lo que te afecto humanamente. ¿Vos decís que yo te abandoné un día antes de una audiencia? Si vos estás diciendo que me revocaste", contestó Burlando. La modelo se explayó: "Fer, siempre te hice caso en todo. Cuando vos me dijiste: 'Se puede mostrar todo', mostré todo. Hice la tapa de la revista, las fotos, todo. Cuando me dijiste: 'Hasta acá, no podés mostrar más', me puse muy mal pero también te hice caso. Estoy sola con mi hija, criándolo desde el día que nació, queriendo hacer Justicia y juro que lo va voy a hacer por Salvador. Es (Soy) una madre que está pasando miserias, un padre que es multimillonario. Yo no quiero lucrar con mi hijo, eso es una falta de respeto, es un asco lo que se dio".

"No sé lo que es que te genera esa situación porque estamos hablando de lo mismo. Y Vicky, es lo que te dije siempre: quien eligió a Nasselli para compartir una vida fuiste vos, no fui yo", continuó el abogado.

Sin dar más vueltas, se sinceró: "¿Sabés lo que no me gustó, Fernando? Que en mi expediente yo me comí una desobediencia por una desprolijidad. Y en este caso yo no puedo tener ninguna desprolijidad. No es un caso para mediatizar sino que es un caso para trabajar. Por eso me abrí y lo voy a trabajar también en Estados Unidos. Juro por Dios que esta mamá voy a hacer justicia. El padre es un padre ausente que no pasa nada, es una vergüenza".

Entre lágrimas, Xipolitakis encargó nuevamente a Burlando. "Me hacés quedar mal, como que no entiendo las cosas", le manifestó. Sin sentirse interpelado el abogado mencionó: "No me podés hacer quedar mal porque yo hago las cosas muy bien, Vicky".

La griega decidió dar por finalizada la conversación y de cara la audiencia que debe encarar en Estados Unidos. "Chicos, los quiero mucho (a la producción del programa). No es un tema para tele. Me parece un cachivache esto. Siendo mamá hay cosas que no voy a dejar pasar porque esto no es show, esto es mi vida. Mañana, afuera, se va a hacer Justicia", cerró.