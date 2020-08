De viajar en jet privado por Nueva York a pedir un canje de comida en Lanús. Esa es la frase que mejor describiría a Vicky Xipolitakis (34) por estas horas. Es que, según contaron este jueves en Los ángeles de la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 11), la mediática recurrió a esa estrategia para darle de comer a su hijo durante la cuarentena.

"Ella se muestra millonaria pero ahora pide canje", comenzó diciendo Ángel de Brito (44) al aire de su programa. Sí, en una despensa que tiene tres lugares. Pidió en una de las sucursales cerca de su familia (que vive en Zona Sur) para que se lo envíen a su casa (Zona Norte)", agregó Karina Iavícoli (50) antes de reproducir el primer audio.

Y sumó entre risas: "Pidió un canje con 'g' de calditos para sopa, fideitos para sopa, y mucha leche. Ah, y agua mineral baja en sodio, aguas saludables".

"Hola. ¿qué tal?, te soy sincera te escribo porque estoy necesitando un par de cosas: canje, publicidad y promoción a tu marca... justamente te escribí porque vi que tenés cosas interesantes. Hagamos lo que mejor podamos y los dos quedemos conformes para que ninguna marca se me ofenda ya que me abonan la publi (sic) o me llenan de productos", se escucha decir a la Griega.

Y sigue: "Si querés te paso fotos o una listita de lo que necesito y vos me decís, Yo vivo acá en Recoleta. Apenas llega todo te agradezco, te arrobo, y muestro las cosas. Avisame si te interesa, muchas gracias".

"Queso untable, yogur, leche, calditos para sopas, pan negro, galletitas saladas y dulces, fideitos para sopas, agua mineral baja en sodio, aceite, azucar... te tiré algo. Igual tratemos de hacer lo mejor que podamos. Después detallamos mejor, pero más o menos para que tengas una idea", le decía la mamá de Salvador Uriel al dueño de la despensa.

"Capaz ella la está pasando mal", advirtió Iavícoli antes de poner otro audio al aire. "Fijate si podés agregar arroz, fideitos normales, latas de atún, yogur entero, leche larga vida, queso port salut, queso rallado, juguitos. Después bueno, ahí vi que te tenías champganes riquísimos, me encantaría tener para un brindis, galletitas de leche por el bebé y fijate qué podemos agregar. Armate un buen combo. Cosas de kiosco: turrón, alguna que otra pila. Armate algo copado porque yo te estoy pasando muy poquito", aseguraba Xipolitakis.

Entonces, la panelista contó que el dueño de esa despensa de Lanús "se enojó" por los insólitos pedidos de la modelo. "De las necesidades básicas pasó al lujo de una bebida alcohólica de más de 13.000 pesos", indicó Karina.

"Armate algo copado que parezca abundante: no sé azucar, tomates... Meté cositas y después me mandás una foto. Si está todo Ok, te paso la dire y me lo mandás pero que no quede poquito porque si no me va a costar mucho agradecer y voy a tener quilombo con la gente que me abona la publi", continuaba diciendo la exmujer de Javier Naselli.

Además, en LAM revelaron que la mediática le envió un mensaje privado de Instagram a los dueños de una verdulería preguntando si hacían canjes de sus productos. Como así también a una librería y una mueblería.

"Otra persona me dijo que le pidió facturas para presentar en el juicio de alimentos", agregaron las panelistas mientras recibían información exclusiva de otros canjes que habría pedido la exvedette.

"También pidió pijamas. 'Y 15.000 pesos por una historia en Instagram y 500.000 pesos por un sorteo'", contó Andrea Taboada (47) mientras leía uno de los mensajes que le habían mandado. "Y en una blanquería pidió toallas blancas o grises, dos acolchados y sábanas", agregó Mariana Brey (42).