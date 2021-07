Vicky Xipolitakis no se quedó callada. Esta semana circuló un rumor sobre su supuesta reconciliación con José Ottavis. En Los ángeles de la mañana aseguraron que los vieron caminando juntos y de la mano por Palermo. Sin embargo, la mediática explotó al enterarse de esas versiones. Esta tarde, rompió el silencio y a través de un chat de WhatsApp desmintió todo.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, aseguró que es “una mentira absoluta” y que hace años que no tienen contacto. Visiblemente molesta, no dio más detalles sobre cómo se inició la noticia y prefirió dejar el tema ahí.

La versión había surgido a partir de un enigmático en el ciclo de eltrece. “Lo que nos confirma Majo (Martino) es que están reconciliados y por lo menos ya terminaron esa batalla que tenían. No sabemos si son pareja o no todavía”, detalló Ángel de Brito que coincidió con las angelitas en que era “raro” el regreso.

Sin embargo, Martino fue por más y añadió: “Ella es muy astuta, y cuando fue al baño pasó por el mostrador y pidió un caja de vinos. ‘La que tengas, preparala que me la llevo, ponela en la cuenta’ Se la enchufó pero no eran los vinos más caros, porque ya no quedaban”.