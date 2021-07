La farándula siempre da sorpresas, y la noticia de la reconciliación de Vicky Xipolitakis (35) y José Ottavis (41) que dieron en Los Ángeles de la Mañana (El Trece, a las 11) fue una de ellas, a punto tal que el conductor del ciclo, Ángel de Brito (45), la tildó de "increíble".

"Fue una pareja muy reconocida y escandalosa, y ahora volvieron", aseguró a modo de enigmático Majo Martino, panelista invitada del programa de espectáculos que se emite por de lunes a viernes.

Y contó que a Xipolitakis y Ottavis se los vio de la mano paseando por el barrio de Palermo, tras disfrutar de una comida juntos que fue corrió por cuenta del dirigente politico perteneciente al peronismo.

"Ella es muy astuta, y cuando fue al baño pasó por el mostrador y pidió un caja de vinos. 'La que tengas, preparala que me la llevo, ponela en la cuenta'", indicó la periodista respecto a la exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) suponiendo que Ottavis pagaría sin mirar el ticket.

"Se la enchufó pero no eran los vinos más caros, porque ya no quedaban (...) Estaban de la manito, tipo novios, habrá que ver si es un touch and go o no", completó Majo.

Las repercusiones de la reconciliación entre Vicky Xipolitakis y José Ottavis

"Todo es un horror", lanzó Connie Ansaldi, también invitada en esa emisión especial de Los ángeles de la mañana con "angelitas" que habían pasado anteriormente por el ciclo.

"¡No lo puedo creer! ¡No se vayan de este programa!", exclamó Karina Iavícoli, cuando todavía no habían revelado quiénes eran los protagonistas del enigmático pero ella ya lo sabía.

"Ha terminado la batalla que tenían, hicieron las paces Vicky Xipolitakis y José Ottavis. Miren qué linda pareja, Connie la definió como 'espantosa'. pero por lo menos es increíble", comentó De Brito.