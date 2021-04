El periodista ingresó el 23 de marzo al Sanatorio Los Arcos por una neumonía bilateral y la semana pasada fue trasladado a una clínica porteña para comenzar la rehabilitación pulmonar y física antes de regresar a su casa.

“No tengo una buena noticia: entró un médico y me dijo que el hisopado que me hicieron cuando entré, da positivo. O sea, todavía estoy habitado, de alguna manera, por el virus. No se fue o está muerto dentro de mí, o está ahí. Es una cosa muy llamativa y la verdad que se pone pesado el tema. Y bueno, se los cuento porque es un retroceso”, aseguró al aire de AM 750.

El conductor explicó su angustia –pese a que su evolución es favorable–porque aún no puede iniciar su recuperación.

"Llevo cuatro o cinco días sin poder empezar porque cuando entré aquí, por razones de seguridad me hicieron ese hisopado, y ahora dio que nuevamente estoy con coronavirus. No lo puedo creer, con franqueza", expresó.

No obstante, se mostró optimista y aseguró que se encuentra fuerte para afrontar este imprevisto. "Lo asumo bien, yo llevo bien estas cosas”, reconoció.

Y le pidió a los oyentes que no se descuiden: "Díganle a toda persona que no se comporta como corresponde, en función del covid-19, de qué manera persiste y sigue dando una pelea horrorosa dentro de los cuerpos de los que se apropia".