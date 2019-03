Hace cinco meses que Victoria Vannucci y Matías Garfunkel decidieron emprender caminos separados, después de ocho años en pareja y dos hijos en común. La crisis los llevó a dejar Miami e instalarse en Los Ángeles, pero el aire renovado tampoco sirvió y finalmente pusieron el punto final.

Según detalló la abogada Ana Rosenfeld, que maneja los asuntos de Victoria en la Argentina, la separación se desencadenó por una fuerte depresión que sufrió la modelo cuando se radicaron en Estados Unidos, en medio de los problemas legales del empresario por la caída del Grupo 23. Él lo llamó "exilio forzado" y denunció que recibía un nivel "intolerable" de amenazas.

Sin embargo, según la letrada, la vida no fue más fácil en el exterior para la pareja. El estado anímico de la modelo desgastó la relación y aunque decidieron mudarse a Los Ángeles para empezar de nuevo, la situación no prosperó. Desde entonces, Victoria ya no es la que era. "Cambió por completo", describió Rosenfeld.

"Ya no se mueve con chofer, ahora maneja y lleva una vida más simple. Se levanta a la primera hora de la mañana para llevar a sus hijos al colegio, no cree más en la vida que tuvo. En los últimos años cambió, no la reconocerían si la cruzan por la calle, porque no sólo cambió espiritualmente, sino físicamente", agregó.

También, la modelo se volcó a otra alimentación. Ahora es vegana y tiene una huerta orgánica donde produce los alimentos que consume. Sus hobbies son el yoga y la meditación.

Un estilo de vida que quedó a años luz de aquellas escandalosas fotos en un safari de África junto a animales muertos. Había un león, un antílope, un hipopótamo, un cocodrilo, un rinoceronte y un cordero. En ese entonces, la modelo les confirmó a Los ángeles de la mañana que las imágenes eran reales y que alguien se las había robado.

Por el momento, ni el empresario ni su exmujer tienen pensado regresar a la Argentina dado que Indiana, de 6 años, y Jorge Napoleón, de 4, estudian allí y eligieron priorizar el futuro académico de los chicos.