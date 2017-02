Casi se le prende fuego el rancho. Benjamín Vicuña salió de inmediato a desmentir los rumores de un supuesto affaire con la modelo Romina Malaspina. Furioso, el actor chileno quiere desligarse de otro escándalo que puede venirse encima, después de todo lo que ocurrió con la China Suárez el verano pasado. Todo comenzó cuando en el programa de televisión "Los Ángeles a la Mañana", se difundió una presunta charla por Whatsapp entre Vicuña y la ex chica Playboy. La chica en cuestión, participa en el reality chileno Doble Tentación, y en una oportunidad pudo acercarse al galán trasandino a través del supuesto chat en enero: "Te vas a quedar un par de meses, como mínimo", concluyó el supuesto Vicuña. Así, cuando la diosa le preguntó si estaba solo, la pareja de la China Suárez habría contestado enigmático: "Mejor no hablar de ciertas cosas", parafraseando el hit de Sumo. Hasta que la rubia se anima a consultarle al morocho si lo podía llamar por teléfono, a lo que él habría respondido: "Dale, pero en cinco minutos". Tras un lapso de 17 minutos, tiempo en el que habría transcurrido la llamada telefónica, Malaspina elogió a su amigo: "Muchas gracias por la data, sos un genio. Uh, se me cayó el celu me ponés nerviosa Ja, ja, ja". Enfurecido, el actor le envió un mensaje de texto a Ángel de Brito, quien ofició de vocero en su desmentida: "Esa conversación es absolutamente falsa. Nunca existió". Y sumó: "Él espera una desmentida de la persona en cuestión (Romina Malaspina), si no enviará la situación a su abogado por suplantación de identidad". A todo esto, ¿qué dirá la China?





Según trascendió, la foto de perfil que el actor tiene en Whatsapp es la misma que se ve en la captura de pantalla. Aunque el actor desmintió todo. ¿Será todo falso? ¿Habrá un escándalo en puerta?