No ha sido fácil para buena parte de la población convivir con las restricciones que impuso la pandemia. Y aunque parezca mentira (sobre todo para los que creen que ellas tienen la vida resuelta, o por lo menos, mucho menos de qué preocuparse), en ese grupo también hay varias "estrellas". De carne y hueso al fin, algunas han tenido que lidiar con sus propios demonios exacerbados en estos tiempos difíciles. Ese parece haber sido el caso de Kristen Stuart, la protagonista de Crepúsculo (entre otros trabajos), quien reconoció que a poco de correr el aislamiento, recayó en algunas adicciones. Pero fue la mañana de su cumpleaños cuando hizo el click y dijo "basta".



"Estaba bebiendo demasiado en esos primeros tiempos de la pandemia, así que dejé el alcohol y dejé de fumar inmediatamente. Me avergüenza un poco contarlo porque suena como un cliché, pero en cualquier caso esa es la verdad", confesó recientemente a la revista InStyle.



A partir de entonces, Kristen cambió sus hábitos y solo ha cosechado beneficios, asegura. Con energías renovadas, terminó el guión de la película que también dirigirá (Chronology), redondeó nuevos proyectos y se enfocó en estudiar a Lady Di, a quien encarnará en el film del chileno Pablo Larraín. Y no es todo. "Como me siento fatal por el estado del mundo, también he estado donando dinero", contó la actriz de 30 años, que sin embargo se define como una persona bastante optimista. "Al menos intento pensar que las cosas no pueden ir peor de lo que van", dijo.