El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona publicó en su cuenta oficial de Instagram la mala experiencia que tuvo al tocar una de sus canciones en el metro de Nueva York, en Estados Unidos.

En la publicación de Instagram, Arjona comentó: "Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. #NEGRO volver a la calle otra vez".

En el video, se lo puede ver a Arjona sentado en la esquina de una estación de subte del sistema de metro neoyorkino. De todas formas, el artista estaba un tanto camuflado, ya que llevaba puestos unos anteojos negros y un gorro. A pesar de la música que tocaba con su guitarra, nadie pudo reconocerlo. Tal vez sea por el molesto ruido de las formaciones de subte que contaminaban el sonido del lugar.

Por su parte, la hija del cantante, Adria Arjona, le contestó "cómo tú solo uno, padre", en la publicación de Instagram, que se volvió viral y alcanzó los 176 mil "me gusta" en esa red social.

Mientras tanto, algunos usuarios se dedicaron a reprochar la indiferencia y la falta de perspicacia de los transeúntes, quienes no se dieron cuenta de que tenían a un costado al exitoso artista.

"¿Por qué no me pasan estas cosas?; "Esa señora se perdió media vida"; "Yo te reconocería entre un millón de Arjonas"; "Cuando quieras puedes hacer eso en el metro de Madrid, pero por favor avisa y me recorro todas las estaciones para buscarte"; "Pero qué dicha los que pasaron por allí... Por qué no viene a cantar por los metros argentinos prometemos público fiel y a explotar los rincones de gente", fueron algunos de los comentarios con más destacados.

Asimismo, Sebastián Molina, uno de los mejores imitadores de Arjona, dejó un comentario con un emoji de manos aplaudiendo: "¡Qué fuera de serie que sos!"

Ricardo Arjona, de 57 años, tuvo un paso por Argentina en su juventud. Era en 1985 cuando el cantante se desempeñaba como artista callejero en la peatonal Florida de la ciudad de Buenos Aires.

En Argentina, Arjona conoció a la puertorriqueña Leslie Torres, con quien se casó en Las Vegas en 1992. Vivieron varios años juntos en México, hasta que se divorció en 2002, luego de que Leslie lo acusaba de “violencia física, moral y amenazas”.

Desde 2010, el guatemalteco está en pareja con la cantante Deisy Arvelo, con quien compuso en 1998 la exitosa canción "Dime que no".

El año pasado Arjona lanzó su disco Blanco, luego de tres años sin publicar ningún otro hit. Su última gira en Argentina fue en 2015, cuando batió récords de venta al llenar 8 veces el estadio GEBA.