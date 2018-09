El obispo Charles H. Ellis III dirigió el funeral de Aretha Franklin y felicitó a Ariana Grande en el escenario después de que ella cantara "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman". Las imágenes del momento muestran que con la mano derecha, Ellis acerca a Grande hacia él, con sus dedos presionando un lado de su pecho. Grande reaccionó con visible incomodidad.

En una entrevista con The Associated Press, el predicador se disculpó: "Nunca sería mi intención tocar el pecho de una mujer. No sé, supongo que puse mi brazo alrededor de ella". "Tal vez crucé el límite, tal vez fue demasiado amigable o familiar, pero de nuevo, me disculpo", agregó.