Cuando la temporada anual de exposiciones ya había quedado cerrada y dejando por finalizado un 2022 positivo en el balance. Artify está ahora enfocada en un proyecto importante que hará extender el arte sanjuanino en el exterior. Después de un buen tiempo de planificación y preparación, la galería de arte, propiedad de Carolina Schvartz y Leonardo Siere, abrirá una nueva sucursal en Punta del Este. El 27 de diciembre es la fecha fijada para la apertura y trasladará alrededor de 40 obras, entre pinturas y esculturas, de varios autores locales que formaron parte en estos dos años de las muestras que vino realizando en la provincia. La idea fue pensada para que la galería se convierta en una vidriera internacional en el corazón de la península uruguaya (se ubicará en la esquina Avenida Gorlero y Calle 15) con el fin de que sea el punto de contacto entre el arte sanjuanino y el público (en su mayoría turístico) uruguayo, latinoamericano y europeo. Además, es una zona importante de la ciudad atlántica puesto que hay otras galerías y que constituye un circuito de venta y compra atractivo para coleccionistas de varios países. "Queremos que esté representado el arte emergente sanjuanino y sumarnos a un ecosistema, de un público acostumbrado de adquirir obras de calidad", dijo Carolina y sostuvo que es una "puerta abierta a la plástica sanjuanina para ingresar a un mercado consolidado". El plan es poder establecerse durante toda la temporada de verano y continuar abierta durante el resto del año, de lunes a viernes y en horario comercial. Lo cierto que al conocerse esta iniciativa, la repercusión que tuvo en los artistas participantes fue muy bien recibida. Por lo tanto, sus expectativas son las mejores, puesto que varias de sus creaciones estarán presentes en la exposición colectiva que hará la galería en la ciudad costera.

Las obras "Lo que es adentro, no es afuera” (Álvarez), "Serie constructivista”

"Algo más” (Bernal), "Ventanas” (Russo), "Animalia” (Ruarte), y otras más de otros artistas sanjuaninos serán parte de la muestra permanente en Punta del Este.

Los autores son varios, figuran Mariana Bernal, Analía Russo, Alberto Álvarez, Matías Ruarte, Marcelo Uliarte y Leo Venerdini, por citar algunos ya conocidos en el ambiente. Venerdini por ejemplo, mientras está embalando sus cuadros, se encuentra ansioso por estar en el día de la inauguración. Dado que él ha sido parte en la elaboración de esta iniciativa. "Carolina y Leonardo me convocaron a planificar este proyecto y fui parte de su concreción. Es emocionante y siento que en el inicio de mi carrera artística como pintor, significa un salto impresionante", expresó el pintor y dibujante. Además, transmitió como un consejo a otros colegas que quieran también ingresar a un mercado para exportar: "mientras más original sea la propuesta del artista y no limitarse a ciertas vanguardias o tendencias actuales, es mejor. En este sentido, Álvarez, que ya cuenta con experiencia en hacer exposiciones fuera del país, (justamente tuvo una en Punta del Este, en 2020) aclaró que los artistas locales no deben perder el rumbo y no dejarse influenciar por lo que demande el mercado: "Me parece que cada artista tiene su propio lenguaje y su propia manera de trabajar, el mercado no debe influenciar nunca su labor artística. Quienes quieren iniciarse en comercializar sus obras, nunca deben dejarse influenciar por lo que quiere el mercado. Para mí eso es secundario, se puede dar o no, una venta, pero cada artista debe hacer respetar su trabajo y darle valor".

Para Analía Russo, que coincide en este pensamiento, sostuvo que la oportunidad de estar en una zona turística internacional, efectivamente será muy provechosa: "Nos servirá para ver en qué nivel estamos y hasta donde podemos llegar. Eso reflejará en concreto, un contacto real entre autor, obra y espectador. De todos modos, si se vende o no se venda, uno no debe dejar de ser leal a la creación propia. Hay que plantarse con lo que uno hace. Nuestro objetivo es tener visibilidad y poner un sello sanjuanino para que dejemos de ser periferia", expresó la artista visual. Por su parte, Ruarte, es uno de los creativos más jóvenes que llegará con sus obras a Punta del Este y espera ansioso también lo que puede generar esta gran ventana al exterior: "Será una experiencia insuperable.

Porque nos permite llegar a la meta que muchos tenemos, llegar a la mayor cantidad de personas y poder salir de San Juan a otros territorios. Es un gran paso que el arte sanjuanino dará y creo que será histórico". Las esculturas femeninas de Bernal, también estarán presentes y consideró que el nivel de producción estética local está en condiciones de entrar a un mercado competitivo: "estar en un espacio así será un privilegio y creo que será enriquecedor cruzarnos con otras manifestaciones de la región". Por último, Marcelo Uliarte, que llevará "Alto precio que pagar" y "Rayuela al final de la vida", entre otras piezas, contó que lo deja con buenas expectativas: "Será un punto de partida para todos nosotros que ingresaremos a un mercado abierto y lleno de posibilidades para conectarnos con otras miradas. Esto claro nos dará nuevas exigencias y desafíos. El nivel sanjuanino es muy bueno sin duda y estar en la galería nos sube la vara para producir cosas importantes", reflexionó.