"Confiar en el amor cuando está y cuando no está, confiar en uno. Por eso, sin lugar a dudas, el amor sos vos", así reza la consigna que trae Mike Amigorena este fin de semana para su espectáculo "El amor sos vos". Fundación Protea San Juan trae esta propuesta unipersonal, escrita, dirigida y protagonizada por el actor mendocino. Es su primera producción de estas características en la que transitará las contradicciones y las situaciones de los vínculos afectivos, no sólo de la pareja, sino también de amigos, parientes, hijos y lo fundamental, en lo que hace su planteo, a uno mismo.



Pondrá la palabra, el cuerpo y sus canciones para brindar un music hall que consiste en una especie de charla TED, combinando recursos del zapateo americano, el mimo, la máscara neutra, entre otras cosas con los temas musicales de su disco "Amántico". En la obra hay autocrítica, reflexión y como lo define él: "una conferencia sobre el mundo amoroso". DIARIO DE CUYO dialogó con el actor previo a la función: "En este show, cada canción es un disparador para tratar las relaciones o los vínculos con la pareja, con los hijos. En cómo nos vinculamos hasta para uno mismo. Cómo elegir una vocación o cómo elegir un regalo para un ser querido".



Empezar por la casa propia, a quererse uno mismo, para estar bien con el otro es el eje de su planteo: "Ese amor que le dedicas a tu persona, eso se refleja para los demás y vas a atraer eso. Lo llevo a la práctica todo el tiempo, mientras más grande sos, no queda otra sino que vincularte desde el amor; si no, no aprendiste nada. Es lo máximo que uno puede tener. Si uno se vincula desde el amor, no se necesita mucho, es estar liviano, no depender de lo que se acarrea. Todo eso se habla en este espectáculo".



La elección de abordar sobre el amor, Amigorena cree que lo hace en un tiempo donde se vuelve necesario: "Vivimos entre bombas y desacuerdos. La naturaleza y los afectos de los vínculos nos van a salvar". Aunque las relaciones humanas en este tiempo están muy conflictivas, hablar sobre el amor es la clave para el artista: "Se ponen así de conflictivas porque hay libertad de hacer lo que querés, antes no, vos tomabas una decisión y con esa opción te soportabas todo lo que venía. Hoy los vínculos son más efímeros, porque tenés la posibilidad de cambiarlos todo el tiempo. Por eso no duran y las parejas se separan. Eso es un paradigma que puede cambiar en el futuro. Vos no estás con alguien para separarte al otro día. Si pasa eso es porque los vínculos cambian. Hay que amoldarse a lo que pasa en el presente, disfrutarse día a día". Y profundiza en torno a las relaciones virtuales o reales: "El diálogo es imprescindible, pienso que tienen que permitirse otros vínculos si tenés todo el tiempo lo mismo y bueno, te admiro si podés, pero dudo que sea genuino. Uno se lo puede tapar, se lo come y le das para adelante. Pero ese vínculo podría ser enorme si se le da otro alimento, por ejemplo si le das espacio para una relación virtual. Pero para eso debe existir el diálogo, no esconder y sí habilitar".



Precisamente, se conoció hace poco que Mike mantiene una relación amorosa a la distancia. Es una novia uruguaya que vive en Europa (mantiene reservado el nombre) y el actor explicó cómo lleva este vínculo: "Solamente la sostiene el amor, si no se diluye en el tiempo, tiene que haber confianza y si no se puede con contacto o frecuencia, se puede debilitar. Pero en principio se puede, estoy muy contento con ello y más adelante contaré a qué puerto llegó".



DATO

El amor sos vos. Con Mike Amigorena. Domingo 3 de agosto a las 20.30 en Teatro Sarmiento. Anticipada en Tarjeta DATA 2000, al contado y en cuotas. Hoy de 11 a 13 y de 17 a 19. Mañana desde las 11 en horario corrido en boletería del teatro. Platea $350, pullman $300 y gradas $350, $300.