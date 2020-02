A pocas semanas de reacomodar los estamentos dentro del recuperado Ministerio de Cultura de la Nación, recientemente fue designado (por decisión de Tristán Bauer) a Gustavo Ariel Uano como nuevo director del Instituto Nacional del Teatro. Con una perspectiva federal y amplia experiencia en la gestión cultural pública, Gustavo es un referente querido y respetado por la comunidad teatral de Cuyo. Es actor, director, docente y productor, con trabajos realizados también en la investigación y la curaduría. Estuvo en un período anterior como funcionario en la Secretaría General del INT y también delegado regional. Después de la cuestionada gestión saliente de Marcelo Allasino al frente del organismo, Uano deberá solucionar rápidamente las demandas de la comunidad del teatro independiente en todo el país. En comunicación con DIARIO DE CUYO, el flamante director ejecutivo adelantó que dará un impulso más contundente para fortalecer la actividad teatral en las provincias, siendo San Juan, como el Nuevo Cuyo, un nodo estratégico a trabajar puesto que lo consideró de "gran proyección y potencia. Está sucediendo un fenómeno muy alentador que se da con el recambio generacional y es el hecho de que se afirma la originalidad creativa idiosincrática. Con esto quiero expresar que los nuevos creadores (locales) dejaron de copiar los modelos porteños y producen teatro contemporáneo con códigos regionales, lo que es buenísimo", opinó el ex productor artístico de la Fiesta de la Vendimia.



Su visión central es la de recuperar la jerarquía de la ley nacional 24.800 que regula la actividad en el país. Pero ¿en qué estado se encuentra el Instituto hoy? Uano respondió: "Contamos a priori con alrededor de 384 millones de pesos sólo para subsidios y becas, lo que es más de lo que esperaba en relación a la propuesta presupuestaria elevada por la anterior gestión. Con respecto a las deudas he pedido un informe detallado para reducir al 50% de su totalidad en los próximos 4 meses", informó.



Aunque el anterior director tuvo una fuerte resistencia y conflictos internos con el Consejo de Dirección del INT -se trata de un organismo colegiado- Uano se reservó a emitir un juicio de valor: "Los resultados de su gestión son de público conocimiento. No me interesa polemizar, sí me interesa hablar más sobre lo que viene. La primera acción propuesta es aplicar algunos conceptos de la filosofía oriental a la conducción política para que nos ayude a descentrarnos un poco de nuestros personalismos. El Consejo de Dirección vuelve a ser la autoridad máxima del Instituto. El INT vuelve a regirse por los nobles valores de la ley 24.800".



En un contexto de crisis económica, la inflación, los aumentos constantes de costos de producción (tarifas, transportes, insumos), el artista mendocino enfocará la prioridad de apuntalar los espacios y salas locales: "Los últimos años de ajuste y desfinanciamiento han profundizado un importante retroceso en las inversiones de la infraestructura de las salas y espacios. Lo que fue más grave, el cierre definitivo de estos centros escénicos", fundamentó Uano que en sus planes, está articular una convocatoria federal para la creación y adquisición de infraestructura, equipamiento y actualización tecnológica; como así también, la construcción de nuevas salas.



La propuesta principal -según reveló- es implementar un programa nacional -con la articulación de instituciones provinciales y municipales- de 400 funciones, en 8 meses y que circulen en todo el territorio, con entradas gratuitas. El objetivo es dar acceso a espectáculos teatrales a los barrios y comunidades postergadas. Para alcanzar esta meta, Uano dijo que es "menester sistematizar y gestionar un gran mapa del país teatral, donde estén identificados todos aquellos colectivos, espacios o salas con capacidad de gestión autónoma que estén en condiciones de recibir elencos en gira. Hay que velar por descentralizar, si el Consejo funciona correctamente se debe garantizar esta federalización".



DESTACADO



ELLOS OPINAN



Facundo Cersósimo

Actor

"El cambio de director ejecutivo, creo que es algo lógico que suceda, debido a los cambios en el gobierno nacional. Espero que pronto el Consejo de Dirección active el concurso público de antecedentes y oposición para designar a los representantes del INT en San Juan, que en este momento no tenemos. En San Juan no llegamos a ocupar todo el presupuesto designado con los pedidos de subsidios de los grupos y elencos".



David Gardiol

Gestor de Sala TES

"Todo el tiempo había conflictos en las áreas del instituto y eso hacía paralizar los circuitos para que los proyectos se resuelvan. Pero sí veo con buenos ojos que el Instituto tenga nuevo director, que se normalice el funcionamiento y garantice que los proyectos salgan adelante en tiempo y en forma. Los hacedores lo necesitamos así. Hay un consenso con la nueva gestión y veo en los colegas mucha esperanza".



Leticia Rojas

Directora y actriz

"El INT en general sufrió la crisis económica, se aprobaban menos subsidios, sin embargo a la provincia llegaba el dinero con su tardanza y burocracia. Pero se sintió la ausencia de festivales. Esperemos como siempre que una nueva gestión tenga mejor administración por el bienestar de todos los que necesitamos y nos apoyamos del INT para realizar nuestros proyectos".



Ariel Sampaolesi

Director, actor y productor

"Hay una cuestión que debe resolver el nuevo director ejecutivo: devolver al Consejo de Dirección su carácter de órgano máximo en la toma de decisiones respecto de cuestiones políticas y presupuestarias. Celebro que sea un teatrista del interior quien ocupe ese lugar. Hay cuestiones muy serias que atender. Una de ellas, es la enorme deuda que el INT arrastra y que compromete seriamente su funcionamiento en 2020".



José Annechinni

Director, actor y gestor

"Las experiencias anteriores de Parodi y Allasino, dejaron a un INT intervenido y se paralizaron muchas cosas. Eso hizo mucho daño. Espero que ahora funcione como la ley nacional de teatro dicta; que asegure la representación de todo el espectro del teatro independiente de la República Argentina. Ojalá la nueva gestión sea saludable, respete las ideas de todos, porque el INT es un órgano colectivo con un fin en común".