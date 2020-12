Una vez pasada la semana de repechaje y con los integrantes que tuvieron Covid-19 ya recuperados, " MasterChef Celebrity" volvió a reunir a Germán Martitegui con Vicky Xipolitakis y Leticia Siciliani. La vedette y la actriz forjaron una "muy buena química" con el exigente jurado y por ende ese vínculo despertó celos entre ellas.

Consultada por Santiago del Moro por cómo se sentía en su regreso a la competencia, Leticia expresó: "Muy bien y también incentivada por ciertas vueltas". A lo que Vicky se metió y lanzó: "¿Qué te incentiva Leti? Ah, por Germán".

"Se vuelven a ver vos y tu padre", comentó Del Moro y ella asintió con la cabeza. "Sí, me dejó tirada", agregó la artista. "Vos te estás haciendo mucho la viva con Germán, eh", le recriminó la Griega. "No, no... pero lo mío es otra cosa", intentó aclarar la actriz.

Por su parte, Martitegui calmó la aguas con sus palabras. "Feliz de verlos a todos. Que Vicky y El Polaco estén bien. Y una alegría estar acá con todos ustedes otra vez", expresó el chef. "No me da ni cinco de pelota, siempre mira para Vicky", se quejó Leticia. ¿Nueva guerra en el reality de cocina?