Si bien en más de una oportunidad Luciana Salazar comentó que se encuentra soltera, nombres de candidatos, de hombres cercanos a su vida, no paran de circular.

Se nombró a Martín Baclini -quien durante varios meses tuvo una relación con Cinthia Fernández- y también a Martín Redrado -cuyo apellido no despegan de ella-, entre otros caballeros.

Este jueves, Yanina Latorre sostuvo que la modelo y conductora estaría saliendo con Marcelo Aun, un empresario de "muchísimo dinero", oriundo de la provincia de Buenos Aires, más precisamente de Zárate, de profesión contador, y quien "tiene contactos con la embajada de Estados Unidos". "Es un mega empresario con departamentos en Miami y de hecho él la ayudó a hacer todos los papeles de Matilda cuando nació", contó la panelista en Los Ángeles de la Mañana.

"Ella vendría saliendo con un señor pero esto no data desde ahora, ni del año pasado, esto lleva años (...) Cuando le preguntás te dice que es un amigo de la familia", añadió.

"Él era casado, ella no tiene nada que ver con la separación, está muy bien divorciado. Tiene dos hijas, de hecho ellas saben de este vínculo y la aceptan", agregó la panelista y sostuvo que habría rispideces entre la modelo y quien fue la novia del empresario.

"Cuando ella definitivamente deja a Redrado, el señor deja a la novia y comienzan a estar juntos. Tenemos una foto en un restaurante, que se los ve cenando con Matilda", mencionó Latorre.

Jaaaaaa me mata que me esten vinculando con uno de mis mejores amigos desde hace 10 años. Hasta mi ex pareja lo conoce y fue novio de una amiga mia. Frio frio todoooo!!! — luciana salazar (@lulipop07) March 5, 2020

No tardó en llegar la respuesta de Salazar, quien negó todo tipo de vínculo amoroso con Aun. "Me mata que me estén vinculando con uno de mis mejores amigos desde hace 10 años. Hasta mi ex pareja lo conoce y fue novio de una amiga mía. Frio frio todo", escribió a través de su cuenta de Twitter.