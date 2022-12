Difundir las recetas y productos tradicionales de San Juan y Cuyo, además de poner bajo el spot a la vitivinicultura local, específicamente al vino de autor, son los enfoques

de dos programas de televisión que estrenaron en Canal 8. En "Sabores cuyanos" (sábado 14.30 hs) la conocida sommelier y chef Cecilia Videla prepara diversos platos

locales, haciendo hincapié en la calidad de los productos de la región. En el estudio armado para este ciclo, con un asador de fondo, aborda distintos métodos y técnicas de cocción. "Wine of San Juan" (viernes 16 hs), está a cargo de Andrea Mestre y presenta "cada arista de los diseñadores de los sabores únicos de cada botella", una idea que "surge después de ver que el vino era tratado en magazines de forma efímera y no presentaba la esencia del autor y su vino. Por ello armamos Wine of San Juan, un ciclo de bodegas de vino de autor, aunque sin dejar de lado la industria sanjuanina en su totalidad " explicó Alejandro Pons, desde la producción. Las dos propuestas, además, se proyectan nacionalmente, al ser emitidas por Telediario Televisión (Río Cuarto-Córdoba), Santa Fe, Tucumán, La Pampa y Entre Ríos y por Direct TV, en el canal 132. Las producciones llegan "a través del satélite a 20 provincias, 300 localidades y más de 250 operadores de cable" comentó. El productor -también gerente técnico de Canal 8- destacó el hecho de haber conseguido nacionalizar los ciclos. "Que dos programas locales estén en televisión nacional y que se puedan extender hacia el país los productos de la tierra sanjuanina es muy importante también para la producción y para los autores de sabores y bebidas", dijo Pons, que aseguró que fue necesario "realizar productos de excelente calidad para la difusión nacional y lograr que los canales acepten tener en sus programaciones productos de otras provincias, por eso tenemos

muy en cuenta la calidad de imagen, de audio y estética visual". Ambos programas se cruzan en un punto, cuando hacen maridajes entre lo que Videla cocinó (hasta ahora mostraron recetas tradicionales como osobuco y punta de espalda a la llama) y los vinos de autor que presenta Mestre. A ellas se suman Alicia Barceló, enóloga que les brinda asesoramiento y que en el programa del viernes próximo estará en pantalla para hablar de su propio vino; y Myriam Pérez, periodista y sommelier. "Era una necesidad estar a la altura de productos de otras provincias vitivinícolas, por ello era esencial tener

una producción de excelente calidad en pantalla y a las mejores mujeres en producir, conducir y sostener un proyecto joven con gran difusión y un espectacular futuro" aseguró Pons, que adelantó que el año que viene el mismo equipo generará una serie de actividades bajo el título "Las mujeres del vino San Juan".