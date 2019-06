Mozarteum San Juan tendrá su segunda función de abono mañana, con la actuación de la prestigiosa orquesta de cámara Kiev Virtuosi. Se trata de la primera orquesta independiente de Ucrania, fundada en 2016, conducida por el cellista y director nominado al Grammy, Dmitry Yablonsky. En la gira por Latinoamérica que realiza la formación, llegarán al Auditorio Juan Victoria junto al violinista armenio Haik Kazazyan, actual integrante de la Filarmónica de Moscú.



Nacido en Everán, capital de Armenia, Kazazyan se formó en el Conservatorio de Moscú y en el Royal College of Music de Londres; ha desarrollado una carrera destacada que lo ha llevado a ganar numerosos concursos internacionales entre los que cuenta el 12º Concurso Internacional Tchaikovsky, el Marguerite Long-Jacques Thibaud en Sion y el Isang Yun en Tongyeong de Corea del Sur, por nombrar algunos. "Lo que más disfruto en mi profesión es cuando realmente puedo transferir el significado de la obra musical sobresaliente a todos los que están en la sala en ese momento. Me encanta transmitir mis emociones a la gente. Además, me encanta viajar por el mundo y explorar nuevos lugares maravillosos", comentó en una charla con DIARIO DE CUYO, antes de llegar a la Argentina.



Docente en el Conservatorio de Moscú hace más de diez años, el violinista suele dar un consejo de oro a sus alumnos: "Tener confianza". Después de eso, asegura que "luego se pueden abrir fácilmente muchas oportunidades como artistas y como maestros en el futuro".



Kazazyan se ha presentado en las principales salas de conciertos del mundo, además de participar en los Festivales de Verbier, Stars on Baikal y el Arts Square, entre muchos otros. Para él en este tiempo "muy conectado" la publicidad es fundamental para sumar audiencia. "A veces es difícil sobre la cantidad de audiencia, pero esto se debe al trabajo del promotor y a la publicidad, porque creo que nuestro tiempo está muy conectado y depende de la publicidad". Consultado sobre si es necesario hacer cambios de repertorio para sumar más público, el músico defiende los conciertos clásicos puros, a la manera tradicional. "Estoy seguro de que la música es genial, pero sólo en la excelente interpretación, ¡puede vivir para siempre! Y no hay necesidad de cambiar la forma de presentarlo, como hacer música rock de Mozart o pop de Vivaldi para atraer a la audiencia", dijo.



Respecto a la gira que lo trae a San Juan, el violinista compartió su alegría por el buen recibimiento. "Hasta este momento, junto con la maravillosa orquesta Kiev Virtuosi y el maestro Dmitry Yablonsky, presentamos con éxito una nueva composición de uno de los mejores compositores de nuestro tiempo, Alexei Shor. Y pudimos sentir la respuesta del público. Espero que tengamos el mismo resultado en el resto de los conciertos. En realidad, es mi primer viaje a Argentina y algunos otros países de América latina, por lo que cada nueva ciudad que estamos llegando me emociona y espero que tenga más tiempo para explorarlos mejor y sin prisas", finalizó el talentoso músico, que mañana se sumará a la Kiev Virtuosi para una gala clásica de alto nivel.





El dato

Kiev Virtuosi. Mañana jueves 6, a las 21.30. Auditorio Juan Victoria. Entradas $700, Estudiantes $350. Entradas en local Mozarteum (Av. Ignacio de la Roza 161 oeste - Local 5).