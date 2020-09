Hoy se cumplen 30 años del debut de David Bowie en Argentina. Fue en el estadio de River, en el Derby Rock Festival, y fue casi un sueño para los fans, porque -si bien ya habían venido Sting y Tina Turner, por ejemplo- no era habitual la visita de estas figuras musicales. "El duque blanco" llegó con el Sound and Vision Tour, gira sudamericana en la que abordó por última vez en muchos años un repertorio de su etapa glam y hits ochentosos. Bowie fue ovacionado, pero hubo cierta decepción por la pobre puesta en escena, deuda que saldó en su regreso del '97. Y hubo otras curiosidades memorables: el canadiense Bryan Adams con sus éxitos Heaven y Somebody; y Virus (con Marcelo Moura al frente, tras la muerte de Federico) como teloneros de lujo. Y la (nada feliz) entrevista que le hizo Antonio Gasalla en la previa, en Brasil, para su programa de humor; que varios recuerdan como una charla sin sentido entre la falta de información del entrevistador y el inocultable mal humor del entrevistado.