Cande Mallea y Juanse Arano aún no pueden creer que Lito Vitale haya grabado la música de sus canciones. Un sueño -inesperado- hecho realidad para estos jóvenes artistas sanjuaninos, que nunca pensaron que tendrían tal posibilidad. A la distancia claro, pandemia mediante, pero aun así la experiencia fue maravillosa. Es que ellos, junto a otros 10 músicos de distintas provincias, participaron a mediados de abril del año pasado de la segunda edición de "Todos conectados por la música", un ciclo que se emite por la TV Pública, para el que mandaron un video. Más que un certamen, era una vidriera, poder mostrar lo que hacen a todo el país. La sorpresa fue que de "regalo" todos grabarían un tema con Lito Vitale. Ahí comenzó la aventura y por suerte tanto Cande como Juanse pudieron sacarle provecho porque ofrecieron canciones de su autoría en lugar de covers. A través de varios intercambios telefónicos y por Whatsapp se pudieron de acuerdo con el maestro, enviaron pistas y recibieron la música.



"Recibir un tema compuesto por mí tocado por él fue un viaje de ida y de vuelta. La pista sola de él tocando mi canción la debo haber escuchado 10 millones de veces" comentó Arano, quien envió su tema "Paso al costado", que habla de una historia de amor y "el momento en el que hay que soltar, desprenderse de esa persona", describió.



Para Cande fue igual de impactante. "Yo no lo puedo creer, es mi primera canción. No tenía mucho pensado sobre la música, como no soy instrumentista, Juan Carlos Rubio me iba ayudando y surgió esto. Es una locura que mi primera canción tenga música de Lito Vitale. Yo elegí un tema mío que se llama No se canta, hecho en cuarentena y que él le pusiera su marca es un placer. Ya mandó el piano y suena fabuloso", contó la cantante que agregó: "No me imaginaba que el regalo final fuera grabar con él, que es una persona tan representativa de la música nacional. Es como el padre de muchos músicos, que comparte con muchos géneros, un oído absoluto, que una persona tan talentosa pueda sumar a mi primera canción es un gran orgullo. Así que estoy contenta de estas cosas de la vida que da la música, tener mi primer tema con él. Lo escucho y como que baboseo", admitió feliz.



Juanse, que actualmente integra el grupo Manny Yukensi, contó que el contacto con Vitale además lo transporta a sus inicios con la música. "La sensación es de mucha emoción, porque lo admiro desde muy chico, de hecho empecé de niño cantando tangos y las versiones que yo aprendía eran las que él hacía con Juan Carlos Baglietto, así que prácticamente ellos me contagiaron gran parte del amor musical y la determinación de querer hacer esto desde chico. Lo admiro muchísimo, además es uno de los mejores músicos del país".



El joven contó que creó un buen canal de comunicación con el afamado pianista, que además lo invitó personalmente a participar del especial que se hizo por la TV Pública por el Día Nacional del Músico, el 23 de enero este año. "Que haya pensado él en mí para poder aportar la voz fue increíble. Cuando ocurrió el terremoto pude contar en la TV Pública que estábamos haciendo una colecta y apenas terminó Lito me llamó para decirme que la gente de SADAIC quería hacer una donación y la hicieron. Eso fue maravilloso" compartió Arano.



Ambos artistas están esperando que desde el estudio de Vitale les envíen el video del premiado músico tocando sus canciones y así poder hacer la edición con sus propias imágenes filmadas aquí. Los clips serán difundidos en el mismo programa de la Televisión Pública próximamente.