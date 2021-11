En Italia, como en algunos países, el nombre Gucci, al igual que la marca, representa todo un símbolo de estatus al que sólo los más ricos de los ricos en el mundo pueden aspirar. La historia la describe como una de las familias más poderosas y ambiciosas de Europa, pero que fue atravesada también por la muerte. Inspirada en hechos reales y basado en el libro de Sara Gay Forden de 2001, La casa de Gucci es la película que llega a estrenarse en las salas locales bajo la mano del veterano director Ridley Scott. La obra plantea una historia cargada de asesinatos, de glamour y mucha codicia. Lady Gaga interpreta a la trepadora y obsesiva Patrizia Reggiani, quien contrata a un sicario para acabar con la vida de su esposo Maurizio Gucci, interpretado por Adam Driver. Junto a los protagonistas, hay un notable grupo actoral de primer nivel para los personajes de reparto, como Jared Leto, en el papel de Paolo Gucci, Jeremy Irons, como Rodolfo, Al Pacino es Aldo y Salma Hayek como Giuseppina. En junio de 2006, Sott había anunciado que dirigiría una película sobre la caída de la dinastía de los Gucci. Aunque con el rechazo de la familia, el proyecto iba a tener a Angelina Jolie y Leonardo Di Caprio, pero finalmente, la diva pop se quedó con el papel y realmente, lo explota al máximo. En una entrevista con The Wall Street Journal, Gaga explicó que, en su preparación para interpretar a Patrizia, estudió el acento, la gesticulación y la actitud de la asesina italiana viendo varios documentales y entrevistas: "Quería hacerla ver como una persona real y no una caricatura. Sentí que la mejor forma de honrar a los italianos era ofrecer una actuación auténtica, desde la perspectiva de una mujer. No de una mujer italoamericana, sino una mujer italiana", manifestó la cantante y actriz norteamericana. Mientras que Patricia Gucci, prima segunda de Maurizio, hablo para Associated Press sobre la "decepción de la familia" por la realización de la película. Según ella "se roban nuestra identidad para hacer dinero y alimentar a Hollywood" y adelantó que esperarán a ver la película completa para después ejercer alguna acción legal.