(Foto Maxi Huyema)

Luego del infantil "Mi perro huele a galletas recién horneadas", un suceso para su carrera -que tuvo una primera tirada en 2015 como ganador del concurso San Juan Escribe y una reedición a principios de año-, la sanjuanina Gabriela Nebro lanzará un libro en el que retomará su contacto con el lector adulto. Se trata de "Las sirenas se disuelven en agua de mar", una antología poética que en 10 días llegará a las librerías locales y emprendimientos que tienen stands en ferias provinciales.



"¡Está recién salido del horno! Este es el segundo de poesías. Estoy gratamente sorprendida porque apenas hice el posteo de la portada todo el mundo empezó a preguntar y reservar", apuntó la hacedora acerca de esta producción de la editorial Abdulah.



Después de la publicación de "Antimateria" (2017), "Hambruna" (2019) y "Una casa segura" (2020) para mayores de edad; y otro para niños como "No olvides cambiarle el agua a los dragones" (2019); respecto a los orígenes y pilares de su último trabajo, Nebro manifestó que "No es algo abstracto". "El año pasado acompañé el último tiempo de la enfermedad de mi madre y nació mi primer sobrino, entonces, todo lo que atraviesa el cuerpo femenino en diferentes situaciones y etapas de la vida cruzaron mi vida y estas vivencias cercanas me interpelaron a la hora de escribir", evocó.



De este modo, la muerte, la pareja, los desordenes alimentarios, las dolencias, el encuentro y el desencuentro con el otro, el desamor, la sexualidad, el goce, lo prohibido, la relación con la familia desde lo corporal, el cuerpo en el espejo, el embarazo y no embarazo; son los ejes temáticos que se reflejan a lo largo de los 27 poemas que conforman el volumen con el que ella retorna a la prosa después de "Antimateria", con material elaborado entre 2020 y este año en pleno contexto de pandemia, y algunos poemas que formaron parte de una varieté feminista anterior. Sin dudas, representa un desafío donde "la escritura se hace cuerpo", como subrayó Federico Cabrera, magíster, doctorado y becario del Conicet, y profesor de la Cátedra de Literatura Hispanoamericana II y Métodos de investigación, a cargo del prólogo.



Descripto por la autora como el más autorreferencial y dedicado a su madre Cuqui, con el collage de portada de Alejandra Victoria, también docente de la carrera en Letras; "Las sirenas..." remite a uno de los poemas de esta selección que pone tinta a la mutación corporal y la inmovilidad, "el deshacerse en algo, en intertexto con Christian Andersen que dice que las hermanas de la Sirenita se convierten en espuma de mar, con el costado monstruoso que le da Homero a esos seres en La Odisea", como expresó la escritora sobre la sexta creación con la que volverá a los estantes literarios.