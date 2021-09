La periodista Viviana Canosa fue víctima de un robo este domingo, cuando se dirigía al canal A24 para realizar su programa. Por esa razón, no estuvo al aire durante la cobertura de las PASO 2021-

"Hola. Agradezco sus mensajes. Tuve un incidente con un motochorro yendo al canal. Recién a esta hora me siento un poco mejor. Muchas gracias, los quiero”, publicó la periodista en su cuenta de Twitter, cuando ya era un hecho que no iba a estar en la pantalla de A24.

La conductora de Viviana con vos no dio más detalles sobre el robo que sufrió. Varios usuarios de Twitter respondieron a su publicación con mensajes de aliento.

"¿Estás bien? Te queremos mucho y que sólo haya sido un susto. Mirá lo que generás en la gente, te aman y la preocupación por tu ausencia de hoy en la Tv fue real. Te abrazamos muuuuucho y que descanses junto a tu Princesita Martina. Cariños y Bendiciones", escribió uno de sus seguidores.

Otro contó que también fue víctima de la inseguridad. "Mi incidente del domingo pasado con motochorros hizo que hoy no pudiera votar x falta de DNI. Pero c denuncia en mano m presenté y pedí xq ningún chorro lo hiciera x mi. Si mi intención de voto sonó a cantado no me importó. No pude votar pero al menos me di el gusto", contó una usuaria identificada como Julia Alonso.

Horas antes, Canosa había compartido una publicación de Clarín con el video de un hombre de 103 años que fue a votar. "Lo amo", había escrito en un mensaje que acompañaba las imágenes.

En el cierre de la campaña, la conductora tuvo una curiosa participación en el acto de Luis Juez, el candidato a senador por Juntos por el Cambio en Córdoba, uno de los grandes ganadores de la jornada tras vencer a Mario Negri en la interna.

Sin querer o queriendo, la periodista participó del cierre de campaña del ex embajador en Ecuador.

"¿Con quién estoy hablando que no veo?", arrancó la conductora de A24 el diálogo con los que estaban en el acto, mientras la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, la acompañaba en el piso de su estudio de tevé.

"Cómo están los cordobeses, mamita. Está ahí Luis (Juez). Le mando un beso enorme. La verdad que lo quiero mucho y le mando un beso grande", continuó la periodista que venía de protagonizar un tenso momento televisivo con otra candidata, Victoria Tolosa Paz.