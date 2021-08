Recientemente se supo que Viviana Canosa fue multada por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) por haber tomado dióxido de cloro en vivo durante su programa de televisión, como supuesto remedio contra el Covid-19, al considerar que su actitud atenta contra la salud pública de la sociedad.

La primera sanción contra Canosa fue por tomar dióxido de cloro en vivo y asegurar que “oxigena la sangre, me viene divino. Yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago”, dijo la conductora del programa, el 5 de agosto de 2020, que en ese entonces salía por América TV.

Las otras dos multas fueron por programas de abril de 2021, donde mencionó sospechas en torno a los hisopados, así como por una entrevista con un doctor en Farmacia y Bioquímica que negó la efectividad de las vacunas contra el coronavirus.

La respuesta de Viviana Canosa al Enacom

"Me pueden sacar mañana de un estudio de televisión que voy a hacer otra cosa. Nos tenemos que animar a decir aunque perdamos los puestos de trabajo", comenzó su descargo la conductora de A24.

En las redes sociales, un rato antes, la conductora ya había manifestado su rechazo. "Que fácil es censurar con nuestra plata", ironizó.

"Ahora voy a ir por el ENACOM. Vengan, que yo voy a ir uno por uno por ustedes que están todos entongados. ¿Ustedes que son empleados nuestros nos van a decir lo que tenemos que decir? Si yo el sueldo se los pago a ustedes", continuó Canosa en vivo.

En la misma línea, Viviana Canosa pidió que dejen de censurarla por no tener "un discurso único", e insistió: "No me van a decir lo que tengo que decir. Vengan por mí, que los espero de a uno, voy a ir por el NODIO, por el ENACOM y por el INADI, y por todos; porque tengo el apoyo de todos, del público y del pueblo".