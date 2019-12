Grupo vocal Nuvox.



De cara a la Navidad y fin de año, se multiplican los momentos para la reflexión y también para tender una mano a quienes más lo necesitan. Afortunadamente, siempre hay gente solidaria; y en este caso particular, la música servirá de puente. Un gran número de artistas sanjuaninos unirán sus voces en Alas de Navidad, concierto que el próximo 13 a las 21 concretarán el grupo NuVox, el Coro de la Universidad Católica de Cuyo y el Coro Pre-Universitario de la UNSJ, coorganizado con el Club Sirio Libanés, donde será la función (Entre Ríos 33 Sur).



El propósito tiene dos aristas: una es artística y tiene que ver con reunir a jóvenes que transitan los senderos de la música; pero sin dudas la otra es la principal: contribuir desde el arte y generar recursos para ayudar a las personas en situación de calle que son contenidas en el refugio Refugio Proyecto Águila. "Nos pareció interesante ayudar al Proyecto Águila porque consideramos que la labor silenciosa que se hace en ese lugar es muy noble y necesita que le prestemos atención. Es la primera vez que compartiremos un concierto con los otros coros", comentó a DIARIO DE CUYO Marcelo Araya, referente de NuVox. "Nos pareció linda la iniciativa. Nosotros hacemos un servicio a la comunidad y, participar con repertorio navideño y popular, es entrar en el espíritu de estas fechas. Los chicos están entusiasmados, todos estamos con las pilas puestas", agregó Aída del Cid, directora del Pre Universitario, a su vez que Marta Bliska, al frente del coro de la UCC, opinó que "el espíritu navideño es compartir y es adecuado para motivar, para ayudar. Como artistas, podemos ayudar y aportar de esa manera. Los jóvenes sanjuaninos tienen muchas cosas interesantes para hacer arte y eso es significante".

Coro Pre Universitario. Dirección Aída del Cid.



Cada elenco interpretará su repertorio, villancicos, canciones populares y negro spirituals, entre otras canciones, involucrando un total de 90 voces en escena. Temas como Aguacero, Noche de Paz, Luces del norte, Villancicos de las campanas, Compadre del Sol y Uptown Funk serán parte del show, que incluirá como sorpresa una canción inédita. Además, las 3 agrupaciones compartirán en el final la obra Siyahamba, una vocal kimbua que en zulú levanta el ánimo de quienes la escuchan. "Esta canción africana es muy bonita, es un ritmo contagioso y particular. El texto que tiene es precioso, dice: 'caminamos todos a la luz del señor'. Es muy alusivo a este tiempo de adviento y no es complejo abordarla", comentó Aída. "La canción tiene un poder especial. Juntamos muchas fuerzas y logramos que varias voces puedan sonar como una sola grande. Esto de juntarnos es demostrar que en la unidad hay poder. La elegimos porque tiene un espíritu joven. Se siente no tristeza, sino alegría y sacará lo mejor que tienen los chicos en este concierto", aportó Bliska.

>> Sobre el Refugio Águila

Todo lo recaudado será para el refugio Águila (Estados Unidos 1330 Sur) que recibe a diario a quienes que no tienen un hogar y les brinda cama y comida entre las 20 y las 8 de la mañana. Dirigido por Viviana Fornés, a diario necesita elementos de higiene personal y limpieza, alimentos, ropa, dinero para pagar electricidad, gas y agua potable, entre otros gastos. En ese ámbito, Fornés ha logrado, además, recuperar la identidad de más de 30 personas que no poseían DNI. "Nos emociona saber que muchos artistas están trabajando para este evento. Los chicos del refugio están entusiasmados por ir al espectáculo. Ellos viven circunstancias que a cualquiera le pueden pasar. El desamparo se siente no sólo en las fiestas de Navidad o Año Nuevo, es todo el año. Los gastos son muchos, hemos estado a punto de cerrar... es una situación que nos desespera y nos llena de angustia saber que no nos queda para darles de comer", lamentó Viviana.