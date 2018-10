Solistas. De izquierda a derecha, Marta Bliska, Duilio Smiriglia, Verónica Cangemi y Romina Pedrozo.

Bajo las estrellas, con voces privilegiadas y el público disfrutando de las arias de óperas más famosas, además de otras canciones emblemáticas de la música internacional, boleros y hasta una de ¡Queen!, es la propuesta del Teatro del Bicentenario para festejar su segundo aniversario.



Verónica Cagemi, Duilio Smiriglia, Romina Pedrozo y Marta Bliska, son los solistas elegidos para la gala lírica de mañana (al aire libre, en la explanada de ingreso, gratis, a las 21) de la que también formarán parte la Orquesta Sinfónica de la UNSJ y el Coro Universitario, todos bajo la dirección musical del maestro Emmanuel Siffert. Los cantantes se sumaron a los ensayos ayer y los cuatro compartieron con DIARIO DE CUYO sus sensanciones por este concierto tan espacial para el coloso sanjuanino.



"Es una idea fantástica' comentó la soprano mendocina Verónica Cangemi, radicada en Francia, reconocida internacionalmente, que ha compartido escenario en otras galas con José Carrera y Armando Manzanero por nombrar algunos. "Es muy importante llevar la lírica al público, porque pensemos que el mundo de la ópera nació en lo popular, tenemos que traer gente al teatro y la única manera es salir nosotros, no nos van a venir a buscar. Entonces, el teatro con el tema de hacer un concierto al aire libre es lo mejor que pudo hacer para estimular el mundo de la lírica' sostuvo la soprano quien el año pasado protagonizó El barbero de Sevilla en el primer aniversario del TB. "La orquesta es fantástica, el teatro, cada vez que vuelvo, tengo esa sensación de que estás como en tu casa en San Juan', dijo la solista, que además de repertorio lírico hará su versión de La vie en rose de Édith Piaf.



Igual de entusiasmado se mostró Duilio Smiriglia- que también regresa después de hacer el Barbero de Sevilla en 2017-. "Me encantan las galas al aire libre, porque uno puede suponer que la música clásica o canto lírico es para algunos tipos de teatros y la verdad que este teatro viene trabajando en demostrar que no es así y que es música para todo el mundo, que la gente disfruta de melodías, que quizás no sabe exactamente de dónde viene o a qué ópera pertenece, pero hasta la podrían tararear o cantar', comentó el reconocido tenor llegado desde Buenos Aires. "Es muy importante la conexión con la gente, yo disfruto muchísimo de esa cercanía y me parece que la gente también lo disfruta de igual modo. Es el hecho de tenernos más cerca, pero no sólo cercanos en distancia, sino desde lo formal', agregó el solista que pondrá su talento al servicio de éxitos del canto lírico como Nessun dorma o la famosa canción napolitana O' sole mio.



Para la mezzosoprano sanjuanina Romina Pedrozo, la gala al aire libre "es toda una experiencia nueva', comentó, destacando la emoción que le produce el aniversario del TB. "Me siento muy agradecida porque desde que se inauguró el teatro trabajé siempre acá, entonces es muy lindo que se siga manteniendo la visión de trabajar con gente de San Juan'. Sobre el variado repertorio, "es un desafío' dijo. "Una estudió muchísimos años para cantar lírico y luego que te saquen de tu zona de confort, está muy bueno', comentó y destacó los arreglos realizados por Alberto Velazco.



Mañana será, además, el debut como solista de la mezzosoprano Marta Bliska. "Para mí es una experiencia única, soy directora de coro, el canto era una herramienta para manejar mejor los coros. Por eso será inolvidable, estoy muy contenta de participar de este concierto tan importante para la provincia', dice la solista polaca, que vive aquí desde 2012, es asistente de dirección en el Coro Universitario de la UNSJ y actual directora del Coro de la Universidad Católica de Cuyo.



"Yo me imagino la plaza llena; por el trabajo que hizo el teatro durante dos años de estimular y hacer conocer lo que hacen. El público sanjuanino no va a faltar, es un público muy cálido, tengo madre sanjuanina, asi que sé muy bien cómo funciona un sanjuanino, espero una respuesta como es esperable, cálida y con alegría', compartió Verónica Cangemi sobre sus expectativas de esta presentación que tiene todo para ser una noche perfecta.



Foto: Maxi Huyema