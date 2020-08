Las grandes agrupaciones locales -que dependen de la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo- y vocacionales como el Arturo Beruti han estado desarrollando prácticas alternativas para mantener sus actividades musicales en medio de la pandemia, aunque con ciertas limitaciones. El Centro de Creación Artística Coral de la UNSJ está diagramando un protocolo para que sus elencos (Vocacional, Universitario, Niños y Jóvenes y Pre Universitario) tengan las condiciones necesarias para retomar ensayos presenciales. Carlos Cruz, responsable del organismo académico, habló con DIARIO DE CUYO sobre este camino posible: "La idea es organizar la sala de ensayos de la Escuela de Música mediante boxes individuales con cortinas de plástico para cada coreuta y que estén ubicados a un metro y medio de distancia. Además, deberá ser en grupos reducidos nucleados por cuerdas vocales y por turnos diarios", explicó el director. Este es el corazón de la propuesta de protocolo, pero deberá transitar un camino administrativo lento que llevará su tiempo. Primero deberá presentarse al Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía; si se aprueba, deberá ser revisado por los gremios universitarios. Posterior a eso, el siguiente paso será llegar al Consejo Superior de la UNSJ y finalmente, el proyecto de protocolo deberá elevarse para su aprobación al Comité Covid San Juan.

"Costará mucho tiempo volver a la normalidad. Sin embargo el año no está perdido para nosotros, trabajamos a pulmón a pesar de todo", Aida del Cid.

Coro Pre Universitario

Aida del Cid, directora de la agrupación, consideró: "Todavía tenemos muchas interrogantes. Cuando se canta, el riesgo de contaminación es muy alto. Aunque se está pensando en tomar medidas reglamentarias, estamos con un gran signo de pregunta sobre cómo continuar", reflexionó la docente. Pese a ello, están desarrollando producciones multipantalla para escuelas como material de apoyo a docentes de música para entrenamiento vocal. "Al principio fue caótico, cuando se decretó la cuarentena, hubo 20 nuevos integrantes que todavía no los conocemos en persona. Logramos hacer videos con ellos de rutina vocal, ejercicios de vocalización, relajación, posensayo y respiración".

Coro Vocacional

El elenco de 37 coreutas conducido por José Domingo Petracchini está trabajando con la expectativa de realizar ensayos grupales, una vez se apruebe el futuro protocolo. Pero el proceso, según el director, será muy laborioso: "La esperanza de volver a ensayar está cada vez más fuerte. El grupo se mantiene conectado y comunicado. No soy pesimista, sé que es un año difícil y estamos haciendo lo que se puede, aunque no lo ideal", dijo el profesor.

Los coros de la UNSJ (Universitario, Vocacional, Pre Universitario, Niños y Jóvenes); el Coro de la UCC y el Coro Arturo Beruti se encuentran con actividades limitadas de entrenamiento vocal y clases personalidades de forma online. Algunos ofrecen producciones audiovisuales por redes sociales para sostenerse artísticamente.

Coro Universitario

Jorge Romero está a cargo del principal cuerpo coral que tiene la UNSJ y tuvo que adaptarse rápidamente a la nueva realidad: "Todo nos jugó en contra hasta el día de hoy. Pero volver a ensayar es muy posible. Ensayar de manera presencial es indispensable. La realidad nos marca mucho el camino". El coro estuvo realizando producciones con algunos integrantes para Youtube (Taquito Militar, Himno Nacional Argentino, entre otros) para no perder entrenamiento. Las clases son también con videoconferencia por Zoom, pero las dificultades de conexión que se plantean, los obligan a hacer prácticas y tareas personalidades para entrenamiento vocal.

Coro de Niños y Jóvenes

Jorge Fuentes tiene a su cargo el elenco de Niños Preparatorio, Jilgueritos y Niños y Jóvenes. En total son 160 alumnos que están conteniendo. Por el momento, vienen realizando clases virtuales y producciones compartidas con videos tutoriales, en los cuales los alumnos más avanzados dan consejos y ejercicios para los más chicos y a los nuevos integrantes. "Tratamos de bregar por un mensaje esperanzador. Este tiempo excepcional hizo salir a la luz riquezas que no sabíamos que los chicos tenían. Son ellos los que organizan las videollamadas, pautan las coreografías y cómo deben grabarse. Si bien somos el soporte y nos encargamos de lo técnico, ellos son los protagonistas".

Coro Arturo Beruti

Sus integrantes no dejan de practicar y ejercitar la voz en sus respectivas casas. Pero, de acuerdo a lo que dijo María Elina Mayorga, no están dadas las condiciones para ensayos presenciales: "Somos muy cuidadosos. El panorama no es claro y son días muy complicados. No nos planteamos volver a ensayar aunque extrañamos hacerlo". Además, explicó: "La voz cantada produce un efecto spray en el aire. Esas partículas de saliva tan pequeñas tienen largo alcance y el riesgo de contagio es muy alto. Por eso, no quiero poner al coro en una situación de presión, con resultados artísticos inciertos y que probablemente sea de baja calidad. El coro virtual o hacer un concierto al aire libre no funciona para nosotros", definió.

Coro Universidad Católica

Marta Bilska viene trabajando de manera virtual al igual que las otras agrupaciones. Están evaluando un protocolo propio para ensayar y con grupos parciales, pero de que se apruebe, dependerá de la propia institución y de lo que diga el Comité Covid San Juan. "Hay que esperar todavía, estamos estudiando los protocolos de países europeos y los de acá, para adaptarlos a nuestra realidad. Pero no creo que sea un año perdido, los chicos le ponen mucho corazón para mantenerse gracias a los encuentros virtuales, estamos enfocados en otras tareas y vemos que todo este tiempo es de puro aprendizaje".