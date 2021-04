En la larga trayectoria del Coro Universitario de la Universidad Nacional del San Juan, han tenido en su repertorio muchas veces la Misa Criolla de Ariel Ramírez. Incluso se dieron el gusto de interpretarla nada menos que junto al propio autor, con Mercedes Sosa y con el ya fallecido Jaime Torres. Esta noche lo harán de nuevo en el Anfiteatro Buenaventura Luna, en el Complejo Auditorio Juan Victoria (entradas agotadas) y lo que hace diferente para la formación hacer este clásico del cancionero popular argentino, además de obsequiarla en la víspera del Domingo de Pascuas, es que significa volver a la presencialidad tras más de un año sin cantar juntos y frente a una audiencia. La actividad coral fue una de las últimas en ser habilitada y a fines de diciembre el primero en volver fue el Coro de Cámara Arturo Beruti, pero la de esta noche es la primera función de un coro de la UNSJ.



Además, la velada tendrá otra particularidad porque el solista invitado es el tenor Gabriel Arce quien acaba de regresar a San Juan después de pasar dos años capacitándose en Salzburgo (Austria), tras ganar una beca de Mozarteum Argentino y Teatro del Bicentenario que luego extendió. 'El cantará la misa como lo hacen los líricos, como alguna vez la cantó Plácido Domingo' apuntó Jorge Romero, director del Coro Universitario, quien además destacó lo que significa para el grupo volver a cantar en vivo ante una platea.



'Es imprescindible para nosotros volver, nuestra actividad no da margen para este tipo de contención como lo es trabajo virtual, no es compatible nuestra actividad con la virtualidad, desde ningún punto de vista. El delay es el principal enemigo de la virtualidad, ni hablar de placas sonido, micrófonos que hacen falta para grabar, así que no hay plataforma que nos contenga para poder hacer ensayo grupal, así que cualquier presencialidad, reducida en integrantes, en público es bienvenida, es lo que estamos necesitando. Así que estamos felices'



Dijo Jorge Romero, director de la formación que actúa invitados por el Auditorio Juan Victoria, para formar parte de las actividades planeadas por el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia por Semana Santa.



Misa Criolla que presentarán es la versión que hicieron en 2019 con Facundo Ramírez y Claudio Sosa en 2019 (hijo de Ariel y sobrino de Mercedes) en el Auditorio Juan Victoria. Ahora, la prepararon virtualmente primero, y mediados de marzo se reencontraron en su primer ensayo presencial, que realizaron en las escalinatas del Auditorio Juan Victoria. Por los protocolos Covid tuvieron que modificar la cantidad de participantes, así que serán solamente 30 de los 56 coreutas del cuerpo los que se suban al escenario hoy.