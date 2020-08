Los coreutas siguieron funcionando como pudieron desde que comenzó la pandemia. Debido a las características de esta actividad artística, es una de las que no pudo regresar a los ensayos, menos presentaciones. Así que la actividad fue canalizada por completo a través de videos con gran trabajo de edición, ya que deben unir y armonizar tantos archivos como participantes tenga el coro. Acostumbrados a cantar de ese modo, la propuesta de reunirse en el 1er Festival Coral Online que organiza el municipio de Rawson, con su propio coro como anfitrión, fue muy bien recibida. La convocatoria permanece abierta hasta el 15 de septiembre (festivalcoralonlinesj@gmail.com) y está destinada a coros de todas las edades, pequeños conjuntos vocales y coros escolares de la provincia, Argentina y Latinoamérica; confirmados ya hay cerca de 20 nombres de participantes de España, Ecuador, Perú, Brasil, México, Venezuela, Bolivia, Guatemala y Chile.



El encuentro se desarrollará en octubre, en el marco de la próxima Feria de la Cultura Popular y el Libro, que también tendrá un formato totalmente digital (ver aparte), y los videos de los coros se reproducirán todos los días desde los perfiles de redes de la Secretaría de Cultura rawsina y de la feria, que luego quedarán disponibles para la visualización.



"Como todos los coros del mundo nos vimos aturdidos por la pandemia y tuvimos que poner el freno de mano y retroceder, tuvimos que reinventarnos, buscar maneras para que la música no dejara de girar. Nuestro coro está compuesto por personas desde los 16 hasta los 60, es un coro vocacional, que buscan cantar, es un cable a tierra, una forma de expresarse y ese es el fin del canto coral, no me podía dar el lujo de que este confinamiento cegara los oídos y nos tapara la boca, A través del Whastapp fuimos viendo, probando cómo seguir haciendo música; hice unos arreglos más sencillos, enviaba videos, trabajé con un metrónomo, luego con una base de guitarra y piano... tuve que aprender edición de audio y video porque no sabía y después fui puliendo de qué manera podría mejorar los arreglos, a qué distancia ellos tenían que poner el celular, cuál era la mejor luz. Todo este esfuerzo de seguir haciendo girar la rueda musical da sus frutos en este festival coral online", contó a DIARIO DE CUYO Carlos Stancoff, director del Coro Municipal de Rawson sobre el trabajo de los últimos meses y la génesis de este festival. "Convocamos a coro de Latinoamérica, para mí ha sido una tremenda responsabilidad ser el coordinador, apoyados por la secretaria de Cultura y además contamos con la gran colaboración del maestro chileno José Ramón" apuntó.



A mediados de septiembre difundirán videos de promoción de cada formación participante, presentándose y mostrando sus paisajes más sobresalientes y luego los videos con las actuaciones estarán distribuidos dentro de la grilla de la Feria del Libro.





Feria

Este año, como tantas cosas que se modificaron por la pandemia, tampoco se armarán los coloridos stands en la Plaza Centenario de Villa Krause y ni habrá populosas conferencias con personajes de la cultura nacional, porque la Feria de la Cultura popular y el libro que organiza el municipio de Rawson, se hará de todas maneras pero en un formato totalmente digital. Es decir, que habrá conferencias por Zoom y Facebook, el aporte musical a través del festival de coros y quizás alguna otra actividad artística, pero todo será virtual. Este año la feria será del 9 al 12 de octubre y las actividades se podrán seguir por el sitio www.feriadellibrosanjuan.com.ar y a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura del municipio.