Con "Una oración cantada por la paz", el Coro Vocacional de la UNSJ dirigido por José Domingo Petracchini abrirá su temporada 2022, que culminará en diciembre. El debut será el 10 de abril a las 20.45 hs en la Iglesia Catedral (entrada gratis), donde -al término de la misa de Domingo de Ramos- la agrupación entonará un puñado de obras breves a tono con el calendario litúrgico y que también tendrán como intención la paz en el mundo.



"Tradicionalmente el centro coral y el coro vocacional han hecho conciertos para Semana Santa. Como este año no habrá festival, haremos esto que no es un concierto en realidad, sino una oración cantada: elegimos obras propias de estos tiempos y antes de cada una el padre Andrés Riveros hará una pequeña meditación. Son cinco obras cortas que particularmente me emocionan", señaló a DIARIO DE CUYO Petracchini, entusiasmado también porque entre esas piezas habrá una primera audición en San Juan.



Se trata del Miserere Mei Deus, de Gregorio Allegri, una pieza del Siglo XVII que el Papa Urbano XVIII le encargó al compositor. "Siempre quise hacerla, es una obra muy bella, a doble coro y con una alta exigencia para las sopranos. Es del 1600 y hasta el día de hoy se canta todos los miércoles y viernes de Semana Santa en la Capilla Sixtina; y acá nunca se ha hecho", explicó.



Antes se escuchará Christus Factus Est, de Felice Anerio, músico romano del Renacimiento, quien fue compositor oficial del coro papal. Luego seguirá Adoramus Te Christe, responsorio de Quirino Gasparini -autor italiano del 1800- que fue atribuido a Mozart (ya que su padre la transcribió) hasta 1922, cuando Hermann Spies demostró que era del italiano.



"Cuando mi cuerpo muera te pido que me lleves al paraíso", reza el Quando Corpus Morietur, de Gioachino Rossini, que sonará luego de Miserere y que Petracchini ya dirigió en la gala por sus 40 años frente al coro, dedicada a excoreutas fallecidos.



La actuación culminará con el Ave María de Vladimir Vavilov, que fue atribuido a Giulio Cacchini. "Es una obra muy conocida, hay versiones de todo tipo y se creía que era del Barroco. En realidad la escribió Vavilov, compositor budista que murió en 1972 en la más absoluta pobreza. Es una obra sencilla pero muy bella, con armonías que no se usaban en aquella época, por eso comenzó a investigarse", señaló el director, quien tras esta presentación seguirá trabajando para las fechas confirmadas, entre ellas el regreso a los recitales en las iglesias, en junio, modalidad que se suspendió por la pandemia; el concierto del 14 de septiembre, la participación en la gala lírica de Mozarteum y el Concierto de Navidad, entre otros.