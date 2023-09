Surgida de una creación colectiva, "Así es la herencia Champain' es la propuesta que trae a San Juan, en gira, la Asociación Cultural Mendoza (ACMe). Presentada como una comedia ligera, con personajes que son "una parodia de lo mediático y la realidad diaria'; y con un humor absurdo y disparatado, es dirigida y producida por Laerte Mancuso y protagonizada por María Santos, Dario Di Lauro, Andrea Folkenand y Gladys Clavijo. Justamente Gladys es quien conecta con San Juan de una manera distinta, porque esta presentación implica su primera actuación en un escenario del lugar donde creció. Nacida en La Plata, su familia se instaló aquí cuando ella tenía 7 años y sus hermanos Norberto y Daniel eran más grandes. "Hice toda la primaria, la secundaria y parte de mi carrera en San Juan, después me mudé a Mendoza, donde formé mi familia' contó a DIARIO DE CUYO Gladys, que es hermana de Daniel Clavijo, actor de destacada trayectoria en San Juan, fallecido el 13 de septiembre de 2011. Él trabajó con Oscar Kümmel y en 1996 fue uno de los fundadores del Círculo de Tiza, grupo a través cual fluyó, desarrollando un estilo provocador y moderno, dirigido por Juan Carlos Carta.

"Estoy emocionada de volver allá, porque además estarán sus hijos, sus nietos, mi hermano, algunos amigos, estamos emocionados por llevar esa obra allá, Se que me voy a encontrar pedacitos de Daniel en cualquier rincón, sé que fue muy querido'aseguró Gladys sobre su hermano. Como para Gladys el teatro llegó a su vida de grande, primero como una terapia y luego como algo más firme, " como un modo de vida', contó que aunque Daniel falleció tan inesperadamente, al menos pudieron compartir algo de su pasión en común." Yo pude hacer algo en teatro con él y Carmen Renard, fueron los primeros pasos de Daniel y después logré antes de que él muriera pude decirle que había empezado mis primeros pasos con un actor y profesor en Mendoza, Guillermo Troncozo y que para mí el teatro no era sólo terapia, sino algo más que me corría por las venas. Y pudimos hablar y me dio algunas pautas' comentó la mujer de 63 años recién cumplidos que asegura que, en escena, disfruta. De hecho en la comedia que presentarán aquí, interpreta a María Inocencia, una niña que hace cosas alocadas en escena. "Cuando empecé a hacer este personaje me daba un poco de vergüenza hacerlo, pero ahora me es tan familiar , y juego tanto, que me olvido que tengo 63, que hay gente mirándome, yo juego', apuntó Gladys que asegura que resalta el poder hacer teatro a su edad. "Es bellísimo. Causa sensación en las personas mayores que nos van a ver. Corro por el escenario, salto, no me doy cuenta de lo que hago, me meto tanto en el personaje que juego, es lo que nos gusta hacer a los que hacemos teatro, jugar, es rejuvenecedor. Formamos un equipo fantástico', expresó sobre su rol y la dinámica con el elenco ACMe, que en esta obra prometen interpretar una trama desopilante, que tiene como disparador un encuentro entre las hermanas en el estudio de un abogado, para cobrar la herencia de su padre muerto. Una visita caótica, rispideces y un secreto bien guardado.





EL DATO

"Así es la herencia Champain'. Sábado 16 de septiembre, 21.30 en Sala Z (Pedro Echagüe Oeste 451)Entradas: $2500 en www.passline.com.