Reactivándose, luego de 8 meses lejos del público a raíz del brote de coronavirus, Antonio Ríos dará inició en San Juan a su primera gira pospandemia que lo llevará por 5 complejos de la provincia entre esta noche y el próximo domingo. El popular cantante de cumbia retornará a los escenarios, por primera vez en suelo local, "con más expectativa que nunca', como confirmó en diálogo con DIARIO DE CUYO quien será abuelo nuevamente, gracias a uno de sus hijos -en total tiene 19- que formó pareja con una joven cantante local, oriunda de Sarmiento, llamada Daniela Garay, que firmó contrato con él para lanzar su primer disco y hoy es su nuera.



Nacido en la localidad chaqueña de La Escondida, el 17 de agosto de 1954, el cantor se encuentra celebrando 33 años en el circuito musical, aunque el festejo quedó en "stand by' con la cuarentena. Y aunque recalcó que supo "mantenerse vigente', al igual que sus colegas, tuvo que suspender y posponer proyectos como fechas en España, México, Uruguay y Bolivia.



"Hacía rato que estábamos parados así es que volver volver a los escenarios está muy bueno. ¡Nos reactivamos!. En San Juan, siempre íbamos por dos o tres días pero eran boliches, ahora no, así es que tenemos que pensar en una gira hoy y estamos muy contentos', expresó el astro sobre la vuelta a escena, tras la fase de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.



"Yo pude mantenerme con los ahorros y ayudé a los músicos de mi banda', dijo el también autor y productor que, mientras estuvo encerrado en el hogar que comparte con una hija, su yerno y una nieta, se dedicó a componer para permanecer activo.



"Todos los artistas están pidiendo por favor que los contraten. Está todo complicado, pero volver da una linda esperanza. Aunque sea con un repertorio tranquilo y breve, haremos todos enganchaditos. Estoy muy agradecido', se explayó el intérprete de hits como "Nunca me faltes', tema que cruzó el océano y fue noticia al ser cantado por el youtuber inglés Lewis Shawcross; y que hace poco fue acusado en las redes de no acatar las normas en pandemia. Precisamente, se dijo que no respetó el distanciamiento en un recital que ofreció en el partido de Ezeiza. "La gente inventó cosas. Estábamos bien cuidados y protegidos. Fuimos para colaborar con un chico que sufre del corazón', apuntó quien se mudó a la gran capital con sus padres y sus 4 hermanos cuando era muy chico. Allí, de lustrar botas cuando niño y trabajar en una zapatería y en una curtiembre cuando jovencito, se abrió camino en la música, en los grupos Green, Sombras y Malagata; hasta que 1994 decidió hacerse solista y en 2005 recibió el Premio Konex en su categoría. Y ahora va "por más', subrayó.





Un raid con protocolo

El tour iniciará hoy a las 23 hs en Viñas de Tocota (Ruta 20 y Gral. Roca, Sta. Lucía) donde Ríos también cantará también el sábado a la misma hora. Continuará mañana a las 23 en Sol Cirqa (Libertador 3129 oeste, Rivadavia), con un doblete el viernes en Sol Cirqa a las 22 y Lomos Gabriel a las 00.30 (Benavidez 4882, Rivadavia). El sábado, seguirá a las 00.30, en La Carmela (Necochea y Oro, Chimbas) y finalizará el domingo a las 22 en Cuarentena (Circunvalación antes de Hipólito Yrigoyen, Sta. Lucía). Respetando los protocolos, JC Producciones dispuso shows íntimos con espectadores "ubicados en mesas de 8, todos sentados', confirmó Jhony Castro desde la organización. El der. de show es de $500 en cada lugar