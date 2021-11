Elegancia, simpatía y sobre todo, frescura. Son las cualidades que reúne este nuevo exponente del tango canción y que en muy poco tiempo logró una fuerte visibilidad y proyección nacional tras su paso por el reality La Voz Argentina. Desde San Rafael, Mendoza, Emanuel Rivero Famá realiza una gira por todo el país y llegará este viernes por primera vez a San Juan a recrear la época dorada de la historia del tango junto a grandes músicos de Buenos Aires, Francisco Pirá en bandoneón y Julito Dávila en el piano; este último, hijo del prestigioso maestro Julio Dávila, director de la Orquesta Municipal de Mar del Plata. Emanuel cuenta con 32 años de edad y lleva 14 en actividad, siempre vinculada al tango, primero como bailarín y luego como intérprete. Durante mucho tiempo viene transitando distintos escenarios locales de Mendoza, pero cuando le tocó la oportunidad de estar en uno de los programas más vistos de la televisión abierta argentina, fue finalista en la competencia. La experiencia fue exigente, pero le dejó varios horizontes trazados a emprender. Uno de ellos es este, de realizar conciertos por el país y San Juan fue un destino ineludible: "La idea de hacer este espectáculo surgió por el comentario que hizo Ricardo Montaner en el programa, de ser la voz joven y representante del género. Entonces le propuse a Julito la idea, le presenté el proyecto y nos pusimos en campaña para realizar este circuito. Nuestra intención es llevar el tango a diferentes lugares y generaciones. Porque entiendo que el tango no es sólo para los que peinan canas. De hecho, nos encontramos con la sorpresa que muchos jóvenes vienen a ver el show y apoyan fuerte a este género", comentó el cantante.



Haber actuado en La Voz le representó un antes y un después indudablemente. Gracias a su participación, Famá adquirió una mayor exposición masiva en tan poco tiempo, que si hubiera ido por los carriles normales por los que cualquier músico independiente debe transitar, no le hubiera sido tan sencillo conseguir. Aunque no se ve repitiendo una edición o entrando a un nuevo reality: "Me siento agradecido que la televisión me hizo conocido en otros países, pero no volvería a hacerlo porque no tengo nada nuevo que mostrar ahí y sería poco innovador, eso sí que no me favorecería". De todas formas, el tanguero considera de mucho valor que alguien de una provincia cuyana logre una proyección nacional, con lo que cuesta para un artista de provincia alcanzar notoriedad si no pasa por la centralidad de Buenos Aires. "Es un triunfo que acepto pero debo seguir trabajando duro y darle para adelante", concluyó. Para Famá, es un compromiso asumido a la hora de poner en valor aquellos grandes tangos de Héctor Varela, Juan D"arienzo, Aníbal Troilo y, también, encara las composiciones de Astor Piazzolla. Es en este esquema en el que basará su propuesta en formato trío musical, el viernes 12 de noviembre próximo en Sala Z (a las 21.30 en Pedro Echagüe 475 oeste). La entrada general es de $800.